ETV Bharat / state

झाबुआ का पुलिस अश्वदल उज्जैन होगा शिफ्ट, भीड़ नियंत्रण और अपराध रोकने में माहिर हैं ये ट्रेंड घोड़े

सिंहस्थ महापर्व वर्ष 2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ के 11 अश्वों और लगभग 18 पुलिस स्टाफ जो दिन रात अश्वों की देख भाल में जुटे रहते हैं, उन्हें उज्जैन भेजने का निर्णय लिया है.

उज्जैन: झाबुआ के घोड़ों की टापों की आवाज, अनुशासन की चाल और पुलिसिंग की 4 दशक पुरानी परंपरा अब महाकाल की नगरी उज्जैन में सुनाई देगी. मध्य प्रदेश के झाबुआ में साल 1984 से तैनात पुलिस अश्वदल अब भोपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उज्जैन शिफ्ट कर दिया जा रहा है.

उज्जैन पुलिस के आरआई रणजीत सिंह ने बताया, "उज्जैन पुलिस लाइन में पहले से 10 अश्व हैं, जिनकी देखभाल के लिए कुल 24 जवानों की टीम अलग-अलग समय में दिन रात तैनात रहती है. 10 में से 6 घोड़े उम्र दराज हो गए है. अब झाबुआ से भी 11 घोड़े उज्जैन आ रहे हैं तो लगभग 21 अश्वों की संख्या उज्जैन में हो जाएगी. साथ ही 40 से अधिक जवानों की संख्या अश्वों के लिए होगी."

1984 में शुरू हुई थी झाबुआ में तैनाती की कहानी

पुलिस अश्वदल घोड़े नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था का एक अनुशासित और ऐतिहासिक हिस्सा होते हैं. पुराने समय से ही घुड़सवार पुलिस का इस्तेमाल गश्त, भीड़ नियंत्रण संवेदनशील परिस्थितियों में किया जाता रहा है. झाबुआ में इस दल को 1984 के दौरान पदस्थ किया गया था जब वहां सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हुआ करती थी. 1984 के दौर में रास्ते पथरीले हुआ करते थे दुरस्त और ग्रामीण अंचलों में सबसे पहले पहुँचने के लिए घुड़सवार पुलिस सबसे कारगर हुआ करती थी.

उज्जैन और झाबुआ को मिलाकर अश्वदल में होंगे 21 घोड़े (ETV Bharat)

घोड़ों के लिए मौसम के अनुसार व्यवस्था

आरक्षक विशाल कुमार बालोठिया ने बताया, "पशु साथियों के लिए मौसम अनुसार व्यवस्था की जाती है. गर्मी है तो कूलर एवं स्प्रिंकलर की व्यवस्था ताकि उन्हें ठंडक मिल सके. ठंड है तो हीट की व्यवस्था और बारिश है तो कवर्ड टीन शेड. घूमने के समय मे भी बदलाव किए जाते हैं. सामान्य मौसम ठंड और बारिश में सुबह 07 से 09 का समय रहता है. गर्मी में सुबह 06 से 08 किया जाता है."

घोड़ों की खुराक कितनी होती है

विशाल कुमार बालोठिया ने बताया, "एक घोड़े की खुराक की बात करें तो 2 किलो चना, डेढ़ किलो जौ, 500 ग्राम चापड़ और 11 किलो घास देते हैं. घोड़े की उम्र 20 साल तक या उससे अधिक भी हो सकती है. हाल ही में हमारे यहां सुंदर और नॉटी बॉय नामक अश्वों को अंतिम विदाई दी गई. अभी मौजूदा अश्वों में विक्टर 25 वर्ष, विधाता 15 वर्ष, चंदा 11 वर्ष, आर्या 16, सिमरन 16, श्रवण 27 वर्ष, सुनयना 16 वर्ष, रेम्बो 18, सिम 27 और नूरी 15 वर्ष की है."

झाबुआ से आएंगे 11 घोड़े (ETV Bharat)

भीड़ नियंत्रण और अपराध रोकने में माहिर हैं घोड़े

अश्वदल के स्टाफ सदस्य बताते हैं ये सिर्फ अश्व नहीं है पुलिस की भीड़ भाड़ इलाके में सबसे बड़ी ताकत भी हैं. भीड़ वाले क्षेत्रों में घोड़ों पर बैठे जवानों की नजरें दूर तक होती हैं, जिससे उत्पातियों को राहगीरों को नियंत्रित करने में आसानी होती है. धार्मिक जुलूस, राष्ट्रीय पर्व, बड़े आयोजनों में, संवेदनशील इलाकों में, मॉकड्रिल, मोहर्रम, बाबा महाकाल की सवारी जैसे आयोजनों में अश्व दल सबसे आगे होता है जो कि जनभावना से जुड़ा और आकर्षण का केंद्र भी होता है.

भीड़ नियंत्रण और अपराध रोकने में माहिर हैं घोड़े (ETV Bharat)

खास होती है ट्रेनिंग

आरआई रणजीत सिंह ने बताया, "घोड़ों की ट्रेनिंग खास होती है, सामान्य घोड़ों की तरह यह नहीं होते. पुलिस घोड़ों को भीड़, शोर, तेज आवाज, अचानक हलचल होने वाली जगहों और पुलिस कमांड के अनुसार ट्रेंड किया जाता है. इन्हें सुबह जल्दी अस्तबल से निकाला जाता है, मैदान में करीब 2 घण्टे राउंड, मालिश, खुरों की देखभाल, स्वास्थ्य जांच, मौसम अनुसार डाइट और दिन भर का रूटीन होता है. इस ट्रेनिंग में सबसे अहम घोड़े और जवानों के बीच तालमेल होता है.