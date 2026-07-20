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झाबुआ में दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग, दवा दुकान से युवक को उठा ले गए 6 बदमाश

आरोपियों ने 30 सेकंड में दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कानून व्यवस्था पर उठ रहे बड़े सवाल.

Jhabua man daylight kidnapping
झाबुआ में दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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झाबुआ : मध्य प्रदेश के झाबुआ से फिल्मी अंदाज में युवक की किडनैपिंग का मामला सामने आया है. 17 जुलाई को हुई इस किडनैपिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. यहां शुक्रवार दोपहर पारा गांव में दवा दुकान पर दवाई लेने आए एक युवक को गुजरात नंबर की एक वैन में किडनैप कर लिया गया. करीब 6 बदमाश यहां फिल्मी अंदाज में पहुंचे थे और युवक को वैन में भरकर फरार हो गए. ये पूरा घटनाक्रम पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया.

गुजरात नंबर की कार से आए थे 6 किडनैपर

पुलिस के मुताबिक खयडूछोटी गांव का रहने वाला भल्लू सिंगाड़ 17 जुलाई की दोपहर इलाज के लिए पारा गांव आया था. वह एक दुकान से दवाई ले रहा था, तभी वहां गुजरात पासिंग की कार जीजे-01-केएम-2987 आकर रुकी. कार रुकते ही उसमें से 6 किडनैपर डंडे लिए नीचे उतरे और सीधे भल्लू पर झपट पड़े. आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे घसीटते हुए कार के अंदर फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से कार से फरार हो गए.

दवा दुकान से युवक को उठा ले गए 6 बदमाश (Etv Bharat)

पति की खोज के लिए एसपी ऑफिस पहुंची पत्नी

शनिवार को पीड़ित युवक की पत्नी भूरीबाई अपने परिवार के सदस्यों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची. भूरीबाई ने बताया, ''' हमने तुरंत बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है.'' पीड़ित परिवार ने अनहोनी की आशंका जताते हुए कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी पुलिस को सौंपे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है. इसी बीच 17 जुलाई को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पुराने जमीन विवाद के चक्कर में अपहरण?

पीड़ित परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे स्थानीय नेता कमलेश सिंगाड़ ने बताया, '' गांव में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. इस संबंध में 14 जुलाई को भी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़ित का इसके अलावा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं था, गांव के इसी जमीन विवाद के चलते उसे निशाना बनाया गया है.''

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जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी

इस पूरे घटनाक्रम पर एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया, '' मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी को तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. युवक की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और तकनीकी सबूतों (साइबर सेल) के जरिए आरोपियों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं.''

Last Updated : July 20, 2026 at 2:26 PM IST

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