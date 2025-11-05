ETV Bharat / state

झाबुआ में चरित्र शंका के विवाद में पति ने काटी पत्नी की नाक, ढूंढने पर भी नहीं मिली कटी नाक

झाबुआ: चरित्र शंका का आरोप लगाते हुए एक पति ने अपनी पत्नी की ब्लेड से नाक काट दी. इसके पहले उसे डंडे से पीटा भी गया. घटना के बाद पति खुद पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा और भर्ती कराया. शिकायत के बाद पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है. हाल ही में यह दंपति गुजरात से अपने गांव लौटे थे. दोनों वहां मजदूरी करते थे.

झाबुआ में चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी 22 साल की पत्नी के साथ मारपीट की और उसकी नाक काट दी. राणापुर में मंगलवार की शाम को यह मामला सामने आया. दंपति गुजरात के संतरामपुर में मजदूरी करने गए थे और दोनों गुजरात से हाल ही में अपने गांव पाड़लवा लौटे थे. बताया जाता है कि गांव पहुंचने पर महिला गुजरात में कहीं बात करती थी और इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पति राकेश ने ब्लेड से अपनी पत्नी की नाक काट डाली. पति को शक था कि उसकी पत्नी गुजरात में किसी से बात करती है.

पति को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ (ETV Bharat)

घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घायल महिला को पति खुद उपचार के लिए राणापुर अस्पताल ले गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां महिला का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि महिला की नाक की सर्जरी की जरूरत है. घायल महिला के भाई ने बताया कि थाने से फोन आने पर वह अस्पताल पहुंचा था.

पुलिस को नहीं मिली पत्नी की कटी नाक, पति हिरासत में

शिकायत के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है. वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि कटी हुई नाक पुलिस को नहीं मिल सकी है. आशंका जताई जा रही है कि जानवर उसे खा गए. पुलिस ने महिला की कटी नाक का हिस्सा काफी तलाशा. एसडीओपी रूपरेखा यादव ने बताया कि राणापुर गांव में चरित्र शंका में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी है. मामला दर्ज कर उसके पति राकेश को हिरासत में लिया गया है