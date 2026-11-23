कौन है झाबुआ की हीमा निनामा, जिसके लिए फुटबॉलर डेविड बेकहम ने लिखा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट
झाबुआ की 17 वर्षीय बेटी के साहस को मशहूर फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम का सलाम, बेटी ने रुकवाया था खुद का बाल विवाह. रिपोर्ट-दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:33 AM IST
झाबुआ: मध्य प्रदे के जिले की एक बेटी के साहस की प्रशंसा मशहूर फुटबॉल स्टार खिलाड़ी डेविड बेकहम ने की है. डेविड बेकहम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (इंस्टाग्राम) पर झाबुआ की बेटी हीमा का जिक्र करते हुए लिखा कि, ''मध्य प्रदेश के झाबुआ की बेटी ने बड़े साहस के साथ खुद के बाल विवाह को स्कूल के शिक्षकों की मदद से रुकवाया. अब वह पढ़ाई और करियर पर फोकस करने के साथ अन्य लड़कियों के लिए भी आदर्श उदाहरण पेश कर रही है कि वह भी अपने सपने को आकार दे सके.''
बरखेड़ा गांव की रहने वाली हीमा निनामा ने 1 वर्ष पूर्व कम उम्र में तय किए गए अपने बाल विवाह का विरोध किया और शिक्षकों की मदद से इसे रुकवाने में कामयाबी हासिल की थी. जिसके बाद अब हीमा की इसी हिम्मत और संघर्ष की कहानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. हीमा की के इस साहस पर यूनिसेफ ने भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है.
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हीमा के लिए डेविड बेकहम का पोस्ट
दरअसल, विश्व बाल दिवस के अवसर पर 20 नवंबर को इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत डेविड बेकहम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हीमा की कहानी को साझा किया है. उन्होंने कहा कि, ''जब लड़कियों को सही सहयोग और अवसर मिलते हैं, तो वे अपने जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम होती हैं. मध्य प्रदेश के झाबुआ की लड़की ने खुद की कम उम्र में की जा रही है शादी को रुकवा कर अन्य लड़कियों के लिए आदर्श उदाहरण पेश किया है.''
टीचर की मदद से हीमा ने रुकवाया खुद का बाल विवाह
कल्याणपुरा के सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य जी पी ओझा ने बताया कि, ''हीमा जब कक्षा 11वीं में पढ़ रही थी, तब उसके परिवार ने उसका विवाह तय कर दिया था. लेकिन हीमा पढ़ाई जारी रखना चाहती थी. उसने बाल विवाह से इनकार किया और अपने स्कूल के शिक्षकों को यह बात बताई. जिस पर सांदीपनि विद्यालय के शिक्षकों ने उसके परिवार के लोगों से मुलाकात कर समय पूर्व उसकी शादी नहीं करने के लिए समझाया. इसके बाद हीमा के परिवार वाले मान गए और हीमा का बाल विवाह रुक गया.''
शिक्षक बनना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है हीमा
वर्तमान में हीमा बारहवीं कक्षा की छात्रा है और 11वीं कक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी. हीमा का सपना शिक्षक बनकर दूसरी बेटियों को भी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना है. सपना शिक्षक बनकर दूसरी बेटियों को भी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना है. इससे पूर्व हीमा की हिम्मत की कहानी को अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने भी प्रेरणा देने वाली डॉक्यूमेंट्री के रूप में तैयार किया है. यूनिसेफ इंडिया ने हीमा की कहानी पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री तैयार की है. यूनिसेफ की टीम ने झाबुआ पहुंचकर हीमा के स्कूल और गांव में उसकी संघर्ष यात्रा को कैमरे में दर्ज किया.
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बहरहाल, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ की बेटी हीमा निनामा की कहानी ना सिर्फ बाल विवाह के खिलाफ लड़ी गई एक बेटी की लड़ाई है बल्कि उन हजारों बेटियों के लिए उम्मीद की मिसाल है. जिन्हें उनके सपनों की बली देकर बाल विवाह के दलदल में धकेल दिया जाता है. फिलहाल हीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कक्षा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अब वह कक्षा 12वीं में पढ़ रही है.