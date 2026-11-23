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कौन है झाबुआ की हीमा निनामा, जिसके लिए फुटबॉलर डेविड बेकहम ने लिखा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट

हीमा निनामा ने रुकवाया खुद का बाल विवाह ( ETV Bharat )

झाबुआ: मध्य प्रदे के जिले की एक बेटी के साहस की प्रशंसा मशहूर फुटबॉल स्टार खिलाड़ी डेविड बेकहम ने की है. डेविड बेकहम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (इंस्टाग्राम) पर झाबुआ की बेटी हीमा का जिक्र करते हुए लिखा कि, ''मध्य प्रदेश के झाबुआ की बेटी ने बड़े साहस के साथ खुद के बाल विवाह को स्कूल के शिक्षकों की मदद से रुकवाया. अब वह पढ़ाई और करियर पर फोकस करने के साथ अन्य लड़कियों के लिए भी आदर्श उदाहरण पेश कर रही है कि वह भी अपने सपने को आकार दे सके.''