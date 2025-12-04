यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, 'पहली बार नहीं हो रहा SIR, कांग्रेस राज में जुड़े थे बाहरियों के नाम'
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि बिहार में एसआईआर पर किसी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत नहीं की.
Published : December 4, 2025 at 5:14 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में चल रहे एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच प्रदेश के नगरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से घुसपैठिए मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे. एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी 2002 में एसआईआर हो चुकी है. कांग्रेस राज में एसआईआर के दौरान ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो कि बाहर से थे, लेकिन अब उनका नाम कटना तय है. ऐसे में उनके नापाक मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है.
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बिहार में हुए एसआईआर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ 1 और बीएलओ 2 को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया. इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने कोई शिकायत नहीं की और किसी भी भारतीय का नाम नहीं कटा. इससे यह साबित होता है कि एसआईआर बिल्कुल सही हो रहा है. विपक्ष का सवाल खड़े करना ही गलत है.
वहीं वोट चोरी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आजादी से पहले से ही वोट चोरी की परंपरा रही है. एसआईआर से अब देश की मतदाता सूचियां का शुद्धिकरण हो रहा है. जो देश का नागरिक होगा, उसे ही वोट देने का अधिकार मिलेगा. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है. अब राज्य चुनाव आयोग को इस पर निर्णय लेना है.