घाटशिला में जेएलकेएम नेता की हत्या, सीएससी के अंदर घुसकर मारी गई गोली
घाटशिला में दो अज्ञात लोगों ने JLKM कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
Published : January 13, 2026 at 11:31 AM IST
पूर्वी सिंहभूमः घाटशिला में दो अज्ञात आरोपियों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) कार्यकर्ता तारापद महतो (41 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना सोमवार की शाम करीब 8 बजे घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत गालूडीह थाना क्षेत्र के खड़िया कॉलोनी गांव के पास हुई है. तारापद महतो, उल्दा पंचायत की उपमुखिया आशा रानी महतो के पति हैं.
परिजनों ने पंचनामा करने से रोका
घटना के बाद पुतडू गांव के रहने वाले पीड़ित परिजन मौके पर पहुंचे. जहां इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को शव का पंचनामा करने से रोक दिया. परिजनों का कहना है कि पुलिस पहले हत्यारोपियों को गिरफ्तार करे फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाएगा.
सीएससी के अंदर घुसकर मारी गई गोली
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. तारापद महतो बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएससी चलाते थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तारापद महतो एनएच-18 के किनारे अपनी सीएससी में मौजूद थे. मकर संक्रांति नजदीक होने की वजह से सीएससी में पैसा निकालने वालों की काफी भीड़ थी. तभी बाइक पर सवार दो युवक आए, जिसमें से एक युवक बाइक पर बैठे रहा और दूसरे ने सीएससी के अंदर घुसकर तारापद महतो पर सामने से गोली चला दी. तारापद महतो गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया.
गिरफ्तारी के लिए शुरू की गई छापेमारी
स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना गालूडीह थाना पुलिस को दी. पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं. हालांकि हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. इस वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बताया जा रहा है कि तारापद महतो विधानसभा उपचुनाव के दौरान जेएलकेएम में शामिल हुए थे और चुनाव के बाद एक स्थानीय नेता से उनका विवाद भी हुआ था.
मामले की गहराई से जांच की जा रही है. सभी थानों की पुलिस को हत्यारोपियों की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है. सभी जगहों के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. छानबीन के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं:- संदीप भगत, डीएसपी
