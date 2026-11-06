हरदोई में पुलिस इंस्पेक्टर के घर लाखों की चोरी; घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरों ने तोड़ डाले
परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:48 AM IST
हरदोई: शहर के पॉश इलाके में स्थित भाजपा कार्यालय के पास रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के आवास पर चोरी हो गई. चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया. सोने-चांदी के कीमती आभूषण और नकदी चोरी करने के साथ हीं घर में रखे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य सामान भी तोड़ दिया.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संजय कुमार सिंह वर्तमान में लखीमपुर खीरी जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. उनकी पत्नी रागनी शर्मा हरदोई के टड़ियावां विकास क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय शिवरी में प्रधानाध्यापक हैं. 02 नवंबर को रागनी शर्मा टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ गई हुई थीं.
इसके बाद जब गुरुवार शाम करीब 5 बजे वह अपने घर वापस लौटीं, तो मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश करने पर उन्हें घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला. कमरों की अलमारियां टूटी हुई थीं और उनमें रखे लाखों के जेवरात और नगदी गायब थी.
चोरों ने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी तहस-नहस कर दिया था. चोरी की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट की फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची.
घटनास्थल का निरीक्षण कर उंगलियों के निशान और अन्य भौतिक साक्ष्य संकलित किए. पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
सीओ सिटी अजीत सिंह ने बताया कि लखीमपुर में तैनात इंस्पेक्टर के हरदोई स्थित आवास में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा.
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