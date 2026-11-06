ETV Bharat / state

हरदोई में पुलिस इंस्पेक्टर के घर लाखों की चोरी; घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरों ने तोड़ डाले

हरदोई में पुलिस इंस्पेक्टर के घर लाखों की चोरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: शहर के पॉश इलाके में स्थित भाजपा कार्यालय के पास रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के आवास पर चोरी हो गई. चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया. सोने-चांदी के कीमती आभूषण और नकदी चोरी करने के साथ हीं घर में रखे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य सामान भी तोड़ दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संजय कुमार सिंह वर्तमान में लखीमपुर खीरी जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. उनकी पत्नी रागनी शर्मा हरदोई के टड़ियावां विकास क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय शिवरी में प्रधानाध्यापक हैं. 02 नवंबर को रागनी शर्मा टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ गई हुई थीं.