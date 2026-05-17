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चलती ट्रेन के AC कोच में ट्रॉली बैग से 63 लाख के गहने और दो लाख कैश चुराए, मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- जीआरपी. )

जयपुर : राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से पहले चलती ट्रेन में बदमाशों ने ट्रॉली बैग में रखे 63 लाख के आभूषण और दो लाख रुपए नकद चुरा लिए. जयपुर जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों का हरियाणा तक पीछा किया और वारदात के मुख्य आरोपी को हरियाणा से पकड़ लिया. उसके कब्जे से 63 लाख रुपए के गहने और दो लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं. जीआरपी थाने की टीम ने ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से आरोपी की पहचान की. जयपुर से हरियाणा तक तकनीकी आधार पर उसका पीछा किया और आखिरकार से दबोच लिया. एसी कोच में दिया वारदात को अंजाम : जीआरपी (अजमेर) एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि चेन्नई निवासी परिवादी जे. रोशन कुमार ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 मई को वह परिवार के साथ चेन्नई से जयपुर आ रहे थे. दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से पहले उन्होंने अपना लगेज एसी कोच की गैलरी में रख दिया जहां कुछ यात्री खड़े थे. दुर्गापुरा स्टेशन उतरने के बाद वह रायपुर चले गए. वहां देखा तो ट्रॉली बैग में रखा ज्वेलरी बॉक्स और दो लाख रुपए नकद गायब थे. पढे़ं. नदबई जेवरात चोरी मामला: एक आरोपी गिरफ्तार, फरार मास्टरमाइंड पर 25 हजार का इनाम घोषित