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चलती ट्रेन के AC कोच में ट्रॉली बैग से 63 लाख के गहने और दो लाख कैश चुराए, मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

हरियाणा से आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से चुराए गए गहने और नकदी बरामद कर ली है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- जीआरपी.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 4:45 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से पहले चलती ट्रेन में बदमाशों ने ट्रॉली बैग में रखे 63 लाख के आभूषण और दो लाख रुपए नकद चुरा लिए. जयपुर जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों का हरियाणा तक पीछा किया और वारदात के मुख्य आरोपी को हरियाणा से पकड़ लिया. उसके कब्जे से 63 लाख रुपए के गहने और दो लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं. जीआरपी थाने की टीम ने ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से आरोपी की पहचान की. जयपुर से हरियाणा तक तकनीकी आधार पर उसका पीछा किया और आखिरकार से दबोच लिया.

एसी कोच में दिया वारदात को अंजाम : जीआरपी (अजमेर) एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि चेन्नई निवासी परिवादी जे. रोशन कुमार ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 मई को वह परिवार के साथ चेन्नई से जयपुर आ रहे थे. दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से पहले उन्होंने अपना लगेज एसी कोच की गैलरी में रख दिया जहां कुछ यात्री खड़े थे. दुर्गापुरा स्टेशन उतरने के बाद वह रायपुर चले गए. वहां देखा तो ट्रॉली बैग में रखा ज्वेलरी बॉक्स और दो लाख रुपए नकद गायब थे.

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सीसीटीवी में नजर आए वारदात करते बदमाश : पुलिस ने कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो कुछ लोग एक बैग से सामान निकालते नजर आए. चोरी का मामला सामने आने पर जीआरपी थानाधिकारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि वारदात के बाद कुछ बदमाश सांगानेर स्टेशन पर ऑउट साइड में उतर गए. वहां से वे ऑटो में बैठकर चौमूं पुलिया बस स्टैंड पहुंचे और हरियाणा रोडवेज में बैठ गए.

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मुख्त आरोपी महम से पकड़ा, अन्य की तलाश: जीआरपी की टीम ने रूट चार्ट के आधार पर बदमाशों को चिह्नित किया और तकनीकी आधार पर उनका हरियाणा तक पीछा किया. मुखबिर तंत्र से आरोपियों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाकर महम हरियाणा से आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से चुराए गए गहने और नकदी बरामद कर ली है. इस मामले के खुलासे में एएसआई जगदीश और आसिफ खान की अहम भूमिका रही. वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश जारी है. आरोपी से पूछताछ में चोरी की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.

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JEWELRY WORTH LAKHS AND CASH STOLEN
CASH STOLEN FROM TROLLEY BAG
चलती ट्रेन के AC कोच में चोरी
THEFT FROM TRAIN AC COACH

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