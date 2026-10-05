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व्यवसायी गए थे कोलकाता, चोरों ने उड़ाए लगभग 25 लाख रुपए के जेवरात, जांच में जुटी पुलिस

दुमका में चोरी की घटना के बाद का दृश्य ( Etv Bharat )

दुमकाः झारखंड की उप राजधानी दुमका में चोरों ने एक प्रसिद्ध स्टेशनरी व्यवसायी अशोक मोदी के घर लगभग 25 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच में जुट कर रही है.

कोलकाता गए थे व्यवसायी

दरअसल दुमका नगर थाना क्षेत्र के सराय रोड निवासी अशोक मोदी जो शहर के प्रसिद्ध स्टेशनरी व्यवसायी हैं, वे अपने छोटे पुत्र के यहां कोलकाता गए थे. उनका कमरा बंद था पर घर में बड़े बेटे और अन्य सदस्य मौजूद थे. वे सभी अगल-बगल के ही कमरों में सो रहे थे. जब सुबह बड़ा बेटा सो कर उठा और पिता के कमरे को खोलना चाहा तो वह नहीं खुला. ऐसा लगा कि उसके लॉक में कुछ खराबी आ गई है. बाद में जब काफी प्रयास के बाद धक्का देकर उसे खोला गया तो कमरे की स्थिति अस्त व्यस्त थी. तीन स्टील अलमीरा को चोरों ने तोड़कर उसमें रखे सारे जेवरात गायब कर दिए थे. कमरे में जो खिड़की थी उसका ग्रिल उखड़ा हुआ था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि चोर खिड़की के ही रास्ते कमरे में प्रवेश किए थे.

20 से 25 लाख रुपए की हुई है चोरी

घर की बहू ने बताया कि पुश्तैनी जेवरात अलमीरा में मौजूद थे. कितने की चोरी हुई है अभी इसका आकलन करना मुश्किल है. लेकिन चोर अनुमानतः 20 से 25 लाख रुपए के आभूषण गहने ले गए हैं.

क्या कहते हैं एसडीपीओ