VIDEO : लखनऊ में ज्वैलरी शॉप से 70 लाख के जेवर चोरी; पुलिस चौकी के पास चोरों ने काटा शटर, CCTV में दिखे संदिग्ध

सबूत मिटाने के लिए DVR भी निकाल ले गए, 10 दिन पहले ही हुआ था दुकान का उद्घाटन, गैस कटर लेकर पहुंचे थे चोर.

चोरी की घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़.
चोरी की घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 3:40 PM IST

लखनऊ : पुलिस चौकी के पास चोरों ने 70 लाख के गहने चुरा लिए. घटना मलिहाबाद इलाके के रबाब मार्केट की है. चोरों ने गैस कटर के जरिए ज्वैलरी शॉप का शटर काटा. इसके बाद कीमती जेवर समेट ले गए. सबूत मिटाने के लिए डीवीआर (Digital Video Recorder) भी निकाल ले गए. सीसीटीवी में कुछ नकाबपोश संदिग्ध नजर आए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रबाब मार्केट में फजल ज्वैलर्स के नाम से ज्वैलरी की एक दुकान है. यह दुकान मलिहाबाद कस्बा चौकी पुलिस से चंद कदम की दूरी पर ही है. 10 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था. शनिवार की रात चोरों ने गैस कटर से दुकान का शटर काट दिया.

सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध. (Video Credit; Lucknow Police)

मौके पर पहुंची पुलिस : रविवार की सुबह टूटा हुआ शटर देखकर मौके पर भीड़ जुट गई. इसके बाद दुकान मालिक को सूचना दी गई. एसएसओ मलिहाबाद, डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. मलिहाबाद थाने के इंस्पेक्टर सुरेश सिंह भाटी ने बताया कि चोर दुकान से लगभग 150 ग्राम सोना और 30 किलो चांदी के जेवरात समेट ले गए.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : इंस्पेक्टर के अनुसार प्रारंभिक जांच में चोरी गए जेवरात की कीमत 70 लाख आंकी जा रही है. वहीं एडिशनल डीसीपी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. कैमरे में कुछ संदिग्ध दिखे हैं. जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.

डीवीआर निकाल ले गए चोर :चोर घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे. पुलिस को अनुमान है कि उनके पास गैस कटर समेत अन्य कई उपकरण रहे होंगे. दुकान से माल समेटने के बाद वे सबूत मिटाने के मकसद से डीवीआर भी निकाल ले गए.

हीं आसपास के सीसीटीवी में फुटेज से 3 से 4 नकाबपोश संदिग्ध नजर आए हैं. पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है. व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस क्षेत्र में गश्त करने के बजाय केवल खानापूर्ति करती है. इसकी वजह से चोरों-बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं.

संपादक की पसंद

