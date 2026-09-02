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कोटा में चोरी का अनोखा मामला, बंद मकान से चोरी 25 लाख के जेवर उसी की छत पर मिले

चोरी के बाद घर में अस्त-व्यस्त सामान ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. एक व्यक्ति के घर से लाखों रुपए की चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो मामला संदिग्ध लगा. पुलिस ने गहन पड़ताल की तो घटना के 24 घंटे बाद मंगलवार को जिस घर में चोरी बताई गई, उसी की छत से जेवर बरामद हो गए. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि किशोरपुरा बजरंग बस्ती निवासी तेज प्रकाश वर्मा उर्फ बंटी ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसने बताया कि 28 अगस्त की रात को वह परिवार के साथ राखी मनाने ससुराल गया था. मकान बंद था. ससुराल से 31 अगस्त को लौटा तो बेडरूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त था. वहां सोने-चांदी के जेवरात भी नहीं थे. इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई. उनके कमरे में दीवान और अलमारी के ताले भी टूटे मिले. पढ़ें:आंख का ऑपरेशन कराने गए दिल्ली, पीछे मकान से लाखों का माल ले उड़े चोर