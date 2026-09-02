कोटा में चोरी का अनोखा मामला, बंद मकान से चोरी 25 लाख के जेवर उसी की छत पर मिले
किशोरपुरा बजरंग बस्ती में व्यक्ति ने घर से जेवर चोरी होने की शिकायत की. पुलिस ने जांच की तो घर की छत पर मिले जेवरात.
Published : September 2, 2026 at 7:25 AM IST
कोटा: शहर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. एक व्यक्ति के घर से लाखों रुपए की चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो मामला संदिग्ध लगा. पुलिस ने गहन पड़ताल की तो घटना के 24 घंटे बाद मंगलवार को जिस घर में चोरी बताई गई, उसी की छत से जेवर बरामद हो गए.
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि किशोरपुरा बजरंग बस्ती निवासी तेज प्रकाश वर्मा उर्फ बंटी ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसने बताया कि 28 अगस्त की रात को वह परिवार के साथ राखी मनाने ससुराल गया था. मकान बंद था. ससुराल से 31 अगस्त को लौटा तो बेडरूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त था. वहां सोने-चांदी के जेवरात भी नहीं थे. इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई. उनके कमरे में दीवान और अलमारी के ताले भी टूटे मिले.
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ना शक जताया और ना समय बताया: थानाधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की. इसके साथ ही एमओबी टीम भी बुलाई, जिसने साक्ष्य एकत्र किए. वर्मा ने चोरी का शक किसी पर नहीं जताया. यहां तक कि घटना की तारीख और समय भी नहीं बताया. पुलिस ने इस मामले में परिजन और पड़ोसियों से बात की. फरियादी पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया. इसके बाद सोने-चांदी के जेवर घर की छत से बरामद हो गए. इसमें 140 ग्राम सोना और 1100 ग्राम चांदी है, जिसकी कुल कीमत 25 लाख है. शिकायत झूठी थी या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ सामने नहीं आया है. इस मामले में फरियादी व उनके किराएदार समेत अन्य से पूछताछ की जा रही है.
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