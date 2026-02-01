ETV Bharat / state

झज्जर में हुई डकैती का बड़ा खुलासा, शातिराना अंदाज में मिटाए सबूत, AI के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस, 3 गिरफ्तार

झज्जर: हरियाणा में झज्जर पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्टिव मोड में नजर आ रही है. इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में हुई ज्वेलरी शोरूम में चोरी मामले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. झज्जर थाना प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है. पुलिस ने कड़ी मेहनत, तकनीक साक्ष्य, एआई, सीसीटीवी और खुफिया जानकारी के आधार पर इस मामले में सफलता हासिल की है.

पुलिस को मिली थी शिकायत: डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि "बहादुरगढ़ निवासी उमेश ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि कबाड़ी मार्केट स्थित उसकी ज्वेलरी की दुकान में 8 अक्टूबर 2025 की सुबह शटर टूटा मिला था. दुकान के अंदर देखा तो सोने-चांदी के आभूषण और कैश गायब मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को शिकायत दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की".

कड़ी मशक्कत कर आरोपियों तक पहुंची पुलिस: DCP ने बताया कि "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में गश्त की. गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की. आरोपियों की पहचान परमजीत एवं जसविंदर निवासी झंगोला, दिल्ली तथा राम सिंह निवासी नांगलोई, दिल्ली के रूप में हुई. आरोपी जसविंदर के खिला पहले भी चोरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि परमजीत व राम सिंह के विरुद्ध भी दिल्ली, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में चोरी व डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं".