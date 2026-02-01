ETV Bharat / state

झज्जर में हुई डकैती का बड़ा खुलासा, शातिराना अंदाज में मिटाए सबूत, AI के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस, 3 गिरफ्तार

झज्जर में ज्वेलरी की दुकान पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शातिराना अंदाज में हुई चोरी.

झज्जर में डकैती करने वाले तीन गिरफ्तार
झज्जर में डकैती करने वाले तीन गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 1, 2026 at 10:25 AM IST

झज्जर: हरियाणा में झज्जर पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्टिव मोड में नजर आ रही है. इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में हुई ज्वेलरी शोरूम में चोरी मामले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. झज्जर थाना प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है. पुलिस ने कड़ी मेहनत, तकनीक साक्ष्य, एआई, सीसीटीवी और खुफिया जानकारी के आधार पर इस मामले में सफलता हासिल की है.

पुलिस को मिली थी शिकायत: डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि "बहादुरगढ़ निवासी उमेश ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि कबाड़ी मार्केट स्थित उसकी ज्वेलरी की दुकान में 8 अक्टूबर 2025 की सुबह शटर टूटा मिला था. दुकान के अंदर देखा तो सोने-चांदी के आभूषण और कैश गायब मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को शिकायत दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की".

कड़ी मशक्कत कर आरोपियों तक पहुंची पुलिस: DCP ने बताया कि "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में गश्त की. गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की. आरोपियों की पहचान परमजीत एवं जसविंदर निवासी झंगोला, दिल्ली तथा राम सिंह निवासी नांगलोई, दिल्ली के रूप में हुई. आरोपी जसविंदर के खिला पहले भी चोरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि परमजीत व राम सिंह के विरुद्ध भी दिल्ली, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में चोरी व डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं".

झज्जर में डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

पुलिस की जांच जारी: डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने आगे बताया कि "इस मामले में पूर्व में भी एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. आरोपियों ने वारदात के दौरान चोरी की गई गाड़ी का प्रयोग किया था, जिसे सबूत मिटाने के उद्देश्य से बाद में यमुना नदी के किनारे दिल्ली में आग लगाकर जला दिया गया. तीनों आरोपियों को माननीय अदालत बहादुरगढ़ में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से डकैती में चुराये गये आभूषणों की बरामदगी तथा अन्य आपराधिक वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी और अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है".

