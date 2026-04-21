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रामगढ़ में ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े लूट, ग्रामीणों ने दो डकैतों को पकड़कर पीटा, तीन फरार

रामगढ़: जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर मोड़ के समीप मंगलवार को दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई. शिव शंकर ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाकर पहुंचे करीब पांच की संख्या में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की. वारदात के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदार की सतर्कता से हालात पलट गए और ग्रामीणों ने दो आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया.

गुस्साए लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं तीन अन्य आरोपी भारी मात्रा में सोने के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घटनास्थल से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है. घायल दोनों आरोपियों को पुलिस ने इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है.