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रायपुर के ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी, एक करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ

खम्हारडीह थाना इलाके के ज्वेलरी शो-रूम में शटर और ताला तोड़कर चोरी की वारदात, सुबह शोरूम खुलने पर चला पता

Jewelry Show Room Theft
रायपुर के ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 7:11 PM IST

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रायपुर: राजधानी में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में स्थित 'लक्ष्य ज्वेलर्स' में चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है.

शटर और ताला तोड़कर चोरी

यह घटना आरोग्य हॉस्पिटल के पास स्थित दुकान में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात (करीब 12:30 बजे) हुई. चोरों ने दुकान का शटर और ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया. चोरों को पता था कि रविवार को दुकान बंद रहती है, इसलिए उन्होंने इस समय को चुना ताकि भागने का पूरा मौका मिल सके.

ज्वेलरी शो-रूम में शटर और ताला तोड़कर चोरी की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोमवार को चला चोरी का पता

रविवार को छुट्टी होने के कारण दुकान मालिक को चोरी की भनक नहीं लगी. सोमवार सुबह जब दुकान खोलने की तैयारी हुई, तब इस बड़ी वारदात का खुलासा हुआ. आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

Jewelry Show Room Theft
एक करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जांच और सुराग की तलाश

खम्हारडीह थाना प्रभारी (IPS) मानसी साकोरे के मुताबिक, पुलिस की संयुक्त टीम, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मामले की जांच कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

Jewelry Show Room Theft
खम्हारडीह थाना इलाके के ज्वेलरी शो-रूम में चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बड़ी वारदात

रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद किसी सराफा दुकान में इतनी बड़ी चोरी का यह पहला मामला है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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