ज्वेलरी शॉप से 50 लाख के गहने चुराने वाले गिरफ्तार, जेवरात खरीदने वाला सुनार भी अरेस्ट

ज्वेलरी शॉप में हुई थी 50 लाख की चोरी: दरअसल बलरामपुर जिला मुख्यालय के दहेजवार चौक पर बीते 30 और 31 अक्टूबर की रात में बड़ी चोरी की घनटा को अंजाम दिया गया. चोरी की ये वारदात धनंजय ज्वेलरी शॉप में हुई. चोरों ने यहां शटर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नगदी रकम की चोरी कर ली थी. वारदात सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठने लगे. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

बलरामपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेजवार चौक पर बीते दिनों बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी की थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े चार लोग सह आरोपी बनाए गए हैं. पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं. चोरी गए माल की कीमत 50 लाख थी. कोतवाली पुलिस के मुताबिक बरामद किया गया माल भी 50 लाख का है. पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में सुनार और उसके सहयोगी भी दबोचा है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए: पुलिस ने धारा 331(4) और 305 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. मौके पर डॉग स्क्वायड की टीम भी बुलाई गई. पुलिस संदिग्धों की पहचान और तलाश में जुटी रही. लेकिन तत्काल कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली. जिसके बाद एडिशनल एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवकुमार सूरज सिंह वेद सिंह सूर्या गिरी के साथ ही 4 सह आरोपी अजीत, बादल दास, राजेश अग्रवाल और रोशन सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया. कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात से जुड़े कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें चोरी किए गए जेवरात को खरीदने वाले सोनार और सहयोगी भी शामिल है.



जेवरात बेचकर खरीदे थे स्कूटी और आईफोन: आरोपियों के द्वारा चोरी किए गए 234 ग्राम सोना 12 किलोग्राम चांदी में कुछ जेवरात बेच भी दिए गए हैं. पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन लोगों ने बेचे गए माल से एक स्कूटी और दो आईफोन खरीदे हैं. पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी जब्त कर लिया है.

बलरामपुर में संचालित धनंजय ज्वेलरी में 30-31 अक्टूबर की दरमियान रात में दुकान में चोरी हुई थी. उस चोरी में पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आठ लोगों की गिरफ्तारी की है. जिसमें चार मुख्य आरोपी हैं और चार उनके सामानों के खरीदार और उनके सहयोगी हैं. पकड़े गए लोगों के पास से 50 लाख का मशरूका जब्त किया गया है: विश्वदीपक त्रिपाठी, एडिशनल एसपी



एडिशनल एसपी ने बताया कि ये चोर गिरोह सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पकड़े गए लोगों ने कई और वारदातों में भी शामिल होने की बात कबूल की है.