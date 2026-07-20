पटना में भीषण डकैती: गन पॉइंट पर परिवार को बंधक बना 40 लाख के जेवर और नकदी लूटे
पटना के भगवानगंज में देर रात हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने आभूषण दुकान और घर से 40 लाख की डकैती की.
Published : July 20, 2026 at 11:11 AM IST
पटना: बिहार के पटना में 40 लाख लूट की घटना सामने आयी है. जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र में देर रात हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने चांदनी अलंकार नामक आभूषण दुकान और उसी परिसर में स्थित घर में भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश तकरीबन 200 ग्राम सोने के आभूषण और 30 हजार रुपये नकदी लूटकर फरार हो गए. कुल नुकसान करीब 40 लाख रुपये आंका जा रहा है.
गन पॉइंट पर बनाया बंधक: पीड़ित दुकानदार दीपक सोनी पिता इंदु सोनी ने बताया कि रविवार की रात 10 की संख्या में आए डकैत पीछे से सीढ़ी लगाकर घर में घुसे. पहले ताला तोड़ा और फिर गन पॉइंट पर घर में सो रहे सभी लोगों को बंधक बना लिया. उस समय घर में दीपक, उनकी पत्नी, मां और बच्चे मौजूद थे.
"बदमाशों ने करीब 40 से 50 मिनट तक घर और दुकान में तोड़फोड़ कर लूटपाट की. घर और दुकान एक ही परिसर में हैं. दीपक ने 5 साल पहले चांदनी अलंकार नाम से दुकान खोली थी. भगवानगंज बाजार में उनकी एक और दुकान भी है. करीब 40 लाख की लूट हुई है." -दीपक सोनी, दुकानदार
घटनास्थल पहुची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी पूर्वी एसपी शैलजा, एसडीपीओ राघव दयाल, मसौढ़ी थानाध्यक्ष विवेक भारती और भगवानगंज थानाध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे. अधिकारियों ने पूरे घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिजनों से पूछताछ की. एसपी ने मातहतों को कार्रवाई के निर्देश दिए.
बाजार में दहशत का माहौल: एसपी ने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी को जल्द से जल्द बदमाशों को तकनीकी अनुसंधान के जरिए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार 2016 के बाद भगवानगंज में यह दूसरी सबसे बड़ी डकैती की घटना है. इस घटना के बाद भगवानगंज बाजार के आभूषण दुकानदारों में दहशत का माहौल है.
छानबीन में जुटी पुलिस: पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही सुराग जुटाने शुरू कर दिए हैं. मामले की जांच जारी है. सिटी एसपी ने बताया कि डकैती की घटना घटी है. 8-10 की संख्या में अपराधी आए थे और 200 ग्राम सोना लूटकर भाग गए हैं. इसकी छानबीन की जा रही है.
"पूरी जांच पड़ताल की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अपराधियों की खोजबीन की जा रही है. पुलिस टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." - शैलजा, सिटी पूर्वी एसपी, पटना
ये भी पढ़ें: