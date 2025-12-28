ETV Bharat / state

नूंह में ज्वेलरी की दुकान में करोड़ों की चोरी, सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात

नूंह: शनिवार की रात पिनगवां कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया. दुकान का शटर तोड़ कर चोर करीब एक करोड़ रुपये के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं. चोरी सूचना मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई.

नूंह में ज्वेलरी की दुकान में सेंध: दुकान मालिक हरिओम ने बताया कि "मुख्य रूप से चांदी का सामान चोरी किया गया है, कुल नुकसान करोड़ों में होने का अनुमान है. रात करीब साढ़े तीन बजे वारदात को अंजाम दिया गया. चोरों ने दुकान के सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे कर दिया, लेकिन पास के अन्य कैमरों में करीब आधा दर्जन चोर साफ दिखाई दे रहे हैं, जो जेवरात लेकर अनाज मंडी की तरफ भागते नजर आ रहे हैं. अनुमान है कि चोरों की कुल संख्या दर्जन भर के आसपास हो सकती है."

नूंह में ज्वेलरी की दुकान में करोड़ों की चोरी (Etv Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: चोरी की सूचना मिलते ही डीएसपी पुन्हाना जितेंद्र सिंह राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाई. दुकान के बाहर तंग गली में भारी भीड़ जुट गई. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.