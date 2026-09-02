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पाकुड़ में दिन-दहाड़े ज्वेलरी दुकान से लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित एक ज्वेलरी दुकान में बदमाशों ने दिन-दहाड़े लूट की और फिर मौके से फरार हो गए. वारदात के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, दुकानदार और आस-पास के लोगों से पूछताछ की और CCTV फुटेज की जांच की.

जानकारी के मुताबिक, हथियारबंद अपराधी अमरापाड़ा बाजार स्थित किशुन वर्मा ज्वेलर्स में घुस गए और दुकानदार और स्टाफ को डराने-धमकाने लगे. फिर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने लूटकर ले गए. दिन-दहाड़े हुई इस लूट की घटना से अमरापाड़ा बाजार के व्यापारियों में डर का माहौल है.

दिन-दहाड़े ज्वेलरी दुकान से लाखों की लूट (Etv Bharat)

दुकान से कितने सोने-चांदी के गहने चोरी हुए हैं, दुकानदार उसका आकलन कर रहा है. वहीं, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस की एक टीम दुकान के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

घटना की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ विजय कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया. वहीं एसपी अनुदीप सिंह भी अमड़ापाड़ा प्रखंड पहुंचे और घटनास्थल की जांच करते हुए दुकानदार से पूछताछ की.