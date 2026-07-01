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सलवार सूट पहनकर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूटे गहने, पैदल ही भागे बदमाश

कोरबा में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है.हत्या के बाद अब ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई है.

robbed after throwing chili powder
ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 1, 2026 at 6:20 PM IST

4 Min Read
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​कोरबा : कटघोरा थाना क्षेत्र के राज ज्वेलर्स में बुधवार दोपहर कट्टे और चाकू की नोक पर दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है. छुरी इलाके के शॉप में घटना को दोपहर करीब 1 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने ग्राहक बनकर अंजाम दिया. बदमाश कट्टा और चाकू से लैस थे. बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों को डराया धमकाया. लुटेरों ने अंगूठी देखने के बहाने कर्मचारियों की आंख में मिर्च पाउडर झोंका और लूट को अंजाम दिया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

Jewelry looted after throwing chili powder
आंख में मिर्च डालकर ज्वेलरी की लूट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

​वेश बदलकर पहुंचे थे लुटेरे
छुरी में हुई लूटकांड के विषय में ​चौंकाने वाली बात ये भी है कि गिरोह का एक सदस्य सलवार सूट पहनकर महिला की वेशभूषा में दुकान लूटने पहुंचा था.अब यह सस्पेंस बना हुआ है कि लुटेरा पुरुष था या फिर महिला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लुटेरे ने सलवार सूट पहन कर हुलिया बदलने का प्रयास किया था, जबकि पुलिस की एक थ्योरी यह भी है कि लुटेरों में एक महिला भी शामिल हो सकती है. हालांकि यह सभी बिंदु पुलिस की जांच और लुटेरों के पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे.

Robbery at Jewellery shop
ज्वेलरी शॉप में हुई लूट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

दुकान मालिक ने किया लुटेरे का डटके के मुकाबला
​दुकान संचालक राजकुमार अग्रवाल ने घटना के दौरान साहस दिखाते हुए बदमाशों का हिम्मत से मुकाबला किया. हाथापाई के दौरान एक आरोपी ने संचालक के हाथ पर दांत से काट लिया. संचालक की बहादुरी और ज्वेलरी दुकान में मौजूद लोगों की भीड़ के डर से घबराए बदमाश ने वारदात में इस्तेमाल कट्टा और अपनी एक बाइक को मौके पर ही छोड़ दिया. भागते समय बदमाशों ने एक अन्य दुकानदार पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया है.ज्वेलरी दुकान के संचालक के ​संचालक के विरोध के कारण बदमाश हड़बड़ा गए और इसी चक्कर में वह आर्टिफिशियल जेवर को असली सोना समझकर लूट ले गए.

बाइक छोड़कर पैदल ही भागे लुटेरे
​जिन लोगों ने बदमाशों को भागते देखा उनके मुताबिक वारदात के बाद दो आरोपी पैदल ही कोरबा की ओर भाग निकले, जबकि तीसरा आरोपी छुरी के तालाब की ओर भागा है. घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है. आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है.

Police searching for robbers
लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सूचना मिली है कि लूट का प्रयास हुआ है. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है.

हम आगे विवेचना कर रहे हैं. अभी प्रथम जानकारी हमें जो मिली है, सीसीटीवी फुटेज में हमें संदिग्ध लोग दिख रहे हैं. इसके ऊपर हम आगे जांच कर रहे हैं-सिद्धार्थ तिवारी, एसपी

थानेदार बदल रहे लेकिन नहीं रुक रहा अपराध


आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीते सोमवार को कोतवाली थाना के समक्ष डंडे से पीटकर एक मजदूर की जघन्य ने तरीके से हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद सोमवार शाम कोतवाली टीआई एमबी पटेल का स्थानांतरण कटघोरा थाना हुआ था. कटघोरा थाना का कार्यभार जैसे ही एमबी पटेल ने संभाला वैसे ही बुधवार को ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात हो गई.


वहीं कटघोरा से कोतवाली भेजे गए टीआई धर्म नारायण तिवारी को 10 घंटे के भीतर ही फिर हटा दिया गया और हरदीबाजार से प्रमोद डडसेना को कोतवाली का नया टीआई दिया बनाया गया. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी 10 घंटे में ही थानेदार को बदल दे रहे हैं, लेकिन जघन्य हत्या और लूट कांड जैसी वारदातें रुक नही रही हैं.



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