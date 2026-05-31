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ज्वेलरी शॉप मालिक की हत्या में मिले अहम सुराग, घने जंगल से मिला पुख्ता सबूत

जिस जगह से सबूत मिले हैं वहां पर दो जिलों की सीमा लगती है.

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घने जंगल से मिला पुख्ता सबूत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 7:47 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: कोटमी साप्ताहिक बाजार में बीते दिनों सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की हत्या कर दी गई थी. लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी थी. इस चर्चित हत्याकांड में अब पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं. कोटमी चौकी इलाके के तिलोरा गांव के बोदरा टोला जंगल से आभूषणों में उपयोग किए जाने वाले पेंच, मोती तथा ज्वेलर्स दुकान से जुड़े सामान रखने वाले डिब्बे जली हुई अवस्था में मिले हैं.

जंगल में मिले लूट और हत्याकांड के सबूत

जंगल में जली हालत में सामान मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बरामद सामग्री को जब्त कर जांच शुरू कर दी. पुलिस का मानना है कि ये सामान आरोपियों द्वारा सबूत मिटाने के उद्देश्य से जंगल में जलाए गए हो सकते हैं. बरामद सामग्री का संबंध लूटे गए आभूषणों से होने की संभावना जताई जा रही है.

घने जंगल से मिला पुख्ता सबूत (ETV Bharat)

जंगल में बिखरा मिला सामान

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार घटना के दूसरे दिन सुबह जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था. जिस स्थान से जले हुए सामान मिले हैं, वह घना वन क्षेत्र है और कोरबा तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की सीमाओं से लगा हुआ है. ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सीमावर्ती जंगलों के रास्ते फरार तो नहीं हुए हैं.


जल्द सुलझ सकती है हत्याकांड की गुत्थी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जंगल से मिली यह सामग्री जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है. फिलहाल विभिन्न जिलों की पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इस नए सुराग से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी. ज्वेलरी शॉप के मालिक की हत्या से स्थानीय लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं दुकानदारों में भय का माहौल है. लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले.

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