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पाकुड़ में पुलिस और व्यवसायी के घर से लाखों की चोरी, मंगलसूत्र तक ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़: शहरी क्षेत्र के कई मोहल्ले में पुलिस और व्यवसायी के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये की चोरी बीती रात की है. चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गया है. बुधवार की सुबह जब नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली तो थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और चोरी की घटना की जांच कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी अलीगंज स्थित एक सेवानिवृत डीएसपी एलबी राम के मकान में किरायेदार संजय कुमार भगत के घर खिड़की काटकर चोर घुसा था. जिसके बाद घर में रखे कीमती सामान चोरी कर फरार हो गया. चोरी को लेकर किरायेदार दीपा कुमारी ने कहा कि घर में रखे सोने का नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और 10 ग्राम सोने का टुकड़ा एवं नगद चोरी हुई है.

जानकारी देते भुक्तभोगी और पुलिस (ईटीवी भारत)

चोर ने गुलेल से पुलिस जवान पर किया हमला

वहीं पाकुड़ एसपी के आवास में पदस्थापित जवान निसार अहमद के मधपाड़ा स्थित मकान से एक सोने की चेन एवं नगद की चोरी हुई है. घटना को लेकर निसार अहमद ने बताया कि वह ड्यूटी में था. जब देर रात घर लौटा तो लगभग आधा दर्जन अज्ञात चोर घर के दरवाजे पर बोलबम के ड्रेस में मौजूद थे. पूछने पर चोर उसपर गुलेल से हमला कर फरार हो गए.