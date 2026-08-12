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पाकुड़ में पुलिस और व्यवसायी के घर से लाखों की चोरी, मंगलसूत्र तक ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और व्यवसायी के घर से मंगलसूत्र समेत लाखों के जेवर और नगदी की चोरी हुई है.

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चोरी के बाद बिखरा सामान (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 1:10 PM IST

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पाकुड़: शहरी क्षेत्र के कई मोहल्ले में पुलिस और व्यवसायी के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये की चोरी बीती रात की है. चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गया है. बुधवार की सुबह जब नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली तो थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और चोरी की घटना की जांच कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी अलीगंज स्थित एक सेवानिवृत डीएसपी एलबी राम के मकान में किरायेदार संजय कुमार भगत के घर खिड़की काटकर चोर घुसा था. जिसके बाद घर में रखे कीमती सामान चोरी कर फरार हो गया. चोरी को लेकर किरायेदार दीपा कुमारी ने कहा कि घर में रखे सोने का नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और 10 ग्राम सोने का टुकड़ा एवं नगद चोरी हुई है.

जानकारी देते भुक्तभोगी और पुलिस (ईटीवी भारत)

चोर ने गुलेल से पुलिस जवान पर किया हमला

वहीं पाकुड़ एसपी के आवास में पदस्थापित जवान निसार अहमद के मधपाड़ा स्थित मकान से एक सोने की चेन एवं नगद की चोरी हुई है. घटना को लेकर निसार अहमद ने बताया कि वह ड्यूटी में था. जब देर रात घर लौटा तो लगभग आधा दर्जन अज्ञात चोर घर के दरवाजे पर बोलबम के ड्रेस में मौजूद थे. पूछने पर चोर उसपर गुलेल से हमला कर फरार हो गए.

अधिवक्ता के घर चोरी का प्रयास

इसके अलावा शहर के मुख्य डाकघर के निकट अधिवक्ता के मकान में चोरी करने का प्रयास किया गया. लेकिन चोरों को यहां कोई सफलता नहीं मिली. जानकारी के मुताबिक व्यवसायी संजय कुमार भगत अपना पैतृक घर अमड़ापाड़ा परिजनों के साथ गये थे और सरला कॉलोनी स्थित मकान में कोई नहीं था. जबकि पुलिस जवान निसार अहमत एसपी आवास पर ड्यूटी में थे.

इस मामले में नगर थाना की पुलिस अवर निरीक्षक सुरेंद्र कुमार मोची ने बताया कि एक मकान में चोरी की सूचना थाने में मिली थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि जिस मकान में चोरी की घटना घटी है, उसको लेकर थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. इधर पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं.

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