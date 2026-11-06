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बिहार में धनतेरस से पहले आभूषण कारोबारी को गोलियों से भूना

आभूषण कारोबारी मनोज सेठ ( ETV Bharat )

अरवल: अरवल के कुर्था थाना क्षेत्र स्थित ढोढ़रा मोड़ के समीप आभूषण कारोबारी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है. कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दुकान से घर लौट रहा था आभूषण कारोबारी