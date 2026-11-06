बिहार में धनतेरस से पहले आभूषण कारोबारी को गोलियों से भूना
Arwal Murder: अरवल में स्वर्ण कारोबारी को गोली मारकर हत्या की गई है. इससे पहले भी बदमाश कारोबारी पर हमला कर चुके हैं. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 6, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:13 AM IST
अरवल: अरवल के कुर्था थाना क्षेत्र स्थित ढोढ़रा मोड़ के समीप आभूषण कारोबारी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है. कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
दुकान से घर लौट रहा था आभूषण कारोबारी
मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मनोज सेठ उम्र 55 साल निवासी मुबारकपुर के रूप में हुई है, वहीं, जख्मी व्यक्ति की पहचान राधाकृष्ण उम्र 63 साल के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए. आभूषण कारोबारी मनोज सेठ (मृतक) दुकान बंद कर इलेक्ट्रिक तीन पहिया गाड़ी से घर लौट रहा था.
आभूषण कारोबारी को 6 गोली लगी
घर लौटते समय उसके साथ उसका साथी राधाकृष्ण भी था. इसी बीच घात लगाए बैठे बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जिससे आभूषण कारोबारी मनोज सेठ (मृतक) के शरीर में छः गोलियां लग गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पहुंचे.
नाकाबंदी कर वाहन जांच अभियान तेज
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और घायल व्यक्ति को भी स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास की पुलिस को सूचित किया गया और नाकाबंदी कर वाहन जांच अभियान तेज किया गया.
पहले भी हो चुका है जानलेवा हमला
बता दें कि इससे पहले भी अज्ञात बदमाशों ने मनोज सेठ (मृतक) के ऊपर जानलेवा हमला किया था, लेकिन तब वो बच गया था. इस बार उन पर तीसरी पर हमला हुआ है. वहीं, पुलिस इस घटना को पुराने समय में हुए हमले को जोड़कर मामले की जांच कर रही है.
''इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है और एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साथ ही सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा''. - किरण कुमार गोरख जाधव, एसपी, अरवल
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