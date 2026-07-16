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पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत के पैतृक गांव के प्राचीन मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, चांदी के छत्र और आभूषण चुराए

प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में हुई चोरी ( ETV Bharat Sikar )