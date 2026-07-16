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पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत के पैतृक गांव के प्राचीन मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, चांदी के छत्र और आभूषण चुराए

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरें खंगाले जा रहे हैं. चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

Theft at temple in Sikar
प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में हुई चोरी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 11:06 AM IST

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सीकर: पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के पैतृक गांव खाचरियावास में सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन गोपीनाथ मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए. प्राचीन मंदिर में हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में रोष है. ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी बड़े मामले का खुलासा नहीं कर सकी है.

मंदिर के पुजारी रवि पुजारी ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह तड़के भगवान की मंगला आरती करने पहुंचे तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ताले टूटे हुए मिले. अंदर जाकर देखा तो मंदिर में रखे भगवान गणेश और बालाजी महाराज के चांदी के छत्र, राधा रानी का मंगलसूत्र, पैरों के कड़े सहित कई कीमती आभूषण गायब थे. मंदिर का सामान बिखरा पड़ा था.

पढ़ें: अलवर में चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा, मंदिर से चांदी के जेवरात सहित नकदी पार

उन्होंने बताया कि चोर देर रात वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मंदिर पहुंच गए. सूचना पर दांतारामगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.

दांतारामगढ़ थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि मंदिर के आसपास के CCTV कैमरों को देखा जा रहा है. जल्दी ही पुलिस चोरों को पकड़ लेगी. लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी हुए आभूषणों की बरामदगी तथा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है. प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में हुई इस वारदात से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है और ग्रामीणों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

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THEFT AT TEMPLE IN SIKAR

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