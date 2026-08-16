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घर की खिड़की तोड़कर 35 लाख से अधिक के जेवरात व नकदी की चोरी, पुलिस कर रही जांच

घर की खिड़की तोड़कर लाखों के जेवरात व नकदी चोरी ( Etv Bharat )

बोकारोः चास थाना क्षेत्र में एक घर की खिड़की तोड़कर चोरों द्वारा करीब 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है. घटना 15 अगस्त 2026 की रात करीब दो से तीन बजे के बीच की बताई जी रही है. पीड़ित ने चास थाना में आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की.

चोरी के समय परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे

आवेदन के अनुसार, चोर घर की दक्षिण दिशा की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और घर में रखे जेवरात व अन्य सामान लेकर फरार हो गए. पीड़ित का कहना है कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे. सुबह घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने चास थाना को इसकी सूचना दी.

पीड़ित धरणीधर का बयान (Etv Bharat)

आभूषणों की कुल कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए

पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन में घर में रखी करीब 45 हजार रुपये की नकदी के अलावा सोने की अंगूठियां, चेन, चूड़ियां, लॉकेट, कान की बालियां, मांगटीका सहित चांदी के आभूषण चोरी होने की बात कही गई है. आवेदन में चोरी गए आभूषणों की कुल कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपये बताई गई.

चोरी गए मोबाइल का IMEI नंबर पुलिस को दिया