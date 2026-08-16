घर की खिड़की तोड़कर 35 लाख से अधिक के जेवरात व नकदी की चोरी, पुलिस कर रही जांच
बोकारो में चोर एक घर की खिड़की तोड़कर ₹35 लाख के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए.
Published : August 16, 2026 at 4:17 PM IST
बोकारोः चास थाना क्षेत्र में एक घर की खिड़की तोड़कर चोरों द्वारा करीब 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है. घटना 15 अगस्त 2026 की रात करीब दो से तीन बजे के बीच की बताई जी रही है. पीड़ित ने चास थाना में आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की.
चोरी के समय परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे
आवेदन के अनुसार, चोर घर की दक्षिण दिशा की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और घर में रखे जेवरात व अन्य सामान लेकर फरार हो गए. पीड़ित का कहना है कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे. सुबह घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने चास थाना को इसकी सूचना दी.
आभूषणों की कुल कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए
पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन में घर में रखी करीब 45 हजार रुपये की नकदी के अलावा सोने की अंगूठियां, चेन, चूड़ियां, लॉकेट, कान की बालियां, मांगटीका सहित चांदी के आभूषण चोरी होने की बात कही गई है. आवेदन में चोरी गए आभूषणों की कुल कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपये बताई गई.
चोरी गए मोबाइल का IMEI नंबर पुलिस को दिया
इसके अलावा Redmi A7 Pro 5G, 128GB, Sunset Orange रंग का मोबाइल फोन भी चोरी होने की जानकारी दी गई. पीड़ित ने चोरी गए मोबाइल का IMEI नंबर और मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया है.
'चोरी की घटना के संबंध में आवेदन मिला है, घटनास्थल पर एक गश्ती दल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.' - दिनेश कुमार सिंह, चास थाना प्रभारी
पुलिस मामले की जांचकर रही है
पीड़ित ने पुलिस से घटना की जांच कर चोरी गए सामान की बरामदगी तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद ही चोरी की वास्तविक रकम और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी.
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