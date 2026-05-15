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चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी के सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी चोरी...घर में कैसे की एंट्री, जानिए

चोरों ने एक किरायेदार को कमरे में बंद कर खूंटी पर लटकी पेंट से 10 हजार रुपए भी निकाल लिए.

Belongings scattered inside the house following a theft.
चोरी के बाद घर में बिखरा सामान (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: शहर में कोर्ट के सामने महाराणा प्रताप कॉलोनी में गुरुवार रात मार्बल व्यवसायी के सूने मकान से लाखों की चोरी हो गई. चोर इस मकान से 14-15 तोला सोना, तीन किलो चांदी, 50 हजार नकद और मोबाइल ले उड़े. परिवार एक दिन के लिए उदयपुर गया था, इसी बीच वारदात को अंजाम दिया गया. शुक्रवार सुबह चोरी का पता चला तो सदर थाना पुलिस को सूचना दी.

सदर थाने के एएसआई ददूसिंह ने बताया कि शुक्रवार को चोरी की जानकारी मिली तो मौका देखा था. गुरुवार रात यह मकान सूना था, लेकिन मकान में नीचे के एक हिस्से और ऊपर छत पर किरायेदार थे, जिन्हें भी चोरी का पता नहीं चला. अज्ञात चोर मकान की खिड़की में लगी लोहे के एंगल काटकर अंदर घुसे थे. यहां पहुंचकर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि यह मकान निर्मल शर्मा का है, जिनकी वड़ोदरा में मार्बल फैक्ट्री हैं. निर्मल की पत्नी इंदुबाला शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है. निर्मल वड़ोदरा में थे, जबकि इंदुबाला गुरुवार को उदयपुर में पढ़ने वाली बेटी को लेने गई थीं. वे रात में उदयपुर में ही रुक गए और शुक्रवार सुबह चोरी का पता चला तो चित्तौड़गढ़ लौटे. पुलिस ने परिवार का बयान लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एमओबी टीम को बुलाया है, जो साक्ष्य जुटाएगी.

मकान मालकिन ने बताया... (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें:कापरेन में दिनदहाड़े चोरी : सूने मकान का ताला तोड़ सोना-चांदी और नकदी ले उड़े बदमाश

किरायेदार को कमरे में बंद कर 10 हजार निकाले: इधर, जानकारी में आया कि सुबह करीब 4.30 बजे किरायेदार नरेंद्र तंबोली को वारदात का पता चला. चोरों ने उसे कमरे में बंद कर दिया. खूंटी पर लटकी पेंट की जेब से 10 हजार रुपए भी निकाल लिए. नरेंद्र ने फोन कर सूचना दी तो मुख्य रोड पर होटल संचालक गेट खोलने आया. बताया गया कि चोरों ने मकान के एक कमरे में ही दो अलमारी की तलाशी ली थी. मकान भी एक दिन के लिए सूना था. आशंका है कि रेकी के बाद चोरी या किसी जानकार का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता.

जिंदगी भर की कमाई ले गए: इंदुबाला शर्मा ने बताया कि चोर घर से 14 से 15 तोला सोना, तीन किलो चांदी, 50 हजार रुपए नकद और आंगनबाड़ी का मोबाइल फोन ले गए. परिवार एक दिन के लिए बाहर गया था. पीड़ित का कहना था, जिंदगी की मेहनत का सब कुछ समेट कर ले गए. पड़ोसी अशोक मलानी देर रात को ट्रावेल्स ऑफिस से घर लौटे थे. उन्हें तड़के करीब 3 बजे कटर से कुछ काटने की आवाज आई थी. उन्होंने देखा भी, लेकिन मकान के साइड में नहीं आए. बताया जा रहा है कि चोरों ने इनके मकान के ऊपरी हिस्से में रह रही न्यायिक कर्मचारी को भी कमरे में बंद कर दिया था.

पढ़ें:ज्वेलर्स की दुकान पर धावा, 4 लाख के आभूषण चोरी, परिजनों के पत्थर फेंकने पर की फायरिंग

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