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चंडीगढ़ में दिवंगत कांग्रेस नेता के घर करोड़ों के जेवर-नकदी की चोरी, कुक पर आरोप

चंडीगढ़ में दिवंगत कांग्रेस नेता मुकेश बस्सी के घर करोड़ों के जेवर-नकदी की चोरी. कुक पर आरोप, दस दिन पहले ही किया था हायर.

Theft at Congress leader home
Theft at Congress leader home (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2026 at 2:21 PM IST

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चंडीगढ़: सेक्टर-28 में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व नगर निगम पार्षद मुकेश बस्सी के घर बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. घर में काम करने वाले कुक पर आरोप है कि उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश किया और इसके बाद घर से सोने-चांदी के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया.

कांग्रेस नेता के घर चोरी, कुक पर आरोप: घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है. खाना खाने के बाद मुकेश बस्सी की पत्नी अंजू बस्सी, एक नौकरानी और घर में काम करने वाला एक अन्य कुक बेहोश हो गए. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खानें जहरीला पदार्थ देकर बेहोश किया: परिवार के सदस्यों के बेहोश होने के बाद आरोपी कुक ने कथित तौर पर घर के लॉकर और अलमारियों को खंगाला. वहां से सोने-चांदी के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर वह फरार हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. हालांकि, चोरी की कुल रकम और सामान का सही आकलन पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा.

10 दिन पहले ही कुक को काम पर रखा था: आरोपी कुक को करीब 10 दिन पहले ही घर में काम पर रखा गया था. वारदात के बाद से वह फरार है. पुलिस अब उसके बारे में जानकारी जुटाने के साथ-साथ यह पता लगाने में लगी है कि उसने वारदात की योजना पहले से बनाई थी या मौके का फायदा उठाया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा घर में काम करने वाले लोगों और घटना के समय मौजूद परिवार के सदस्यों से भी जानकारी ली जा रही है. परिवार के सभी लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है. डीएसपी अभिनन्दन ने कहा कि "आरोपी कुक की तलाश के साथ-साथ लूटे गए सामान और घटना में इस्तेमाल किए गए नशीले पदार्थ के बारे में जांच की जा रही है."

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