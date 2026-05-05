75 वर्षीय वृद्धा के घर से 20 लाख के जेवरात चोरी, पूर्व में किराएदार रही महिला गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी महिला ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने ही चोरी की है.
Published : May 5, 2026 at 8:41 PM IST
अजमेर: पीसांगन पुलिस ने शातिर नकबजन महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने वृद्ध महिला के सूने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. वृद्ध महिला वारदात के दौरान इलाज के लिए अहमदाबाद गई हुई थी. घर में वृद्धा के नहीं होने पर पूर्व में किराएदार रही आरोपी महिला की नीयत बिगड़ गई और उसने वृद्धा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. आरोपी महिला ने 20 लाख के सोने के जेवर समेट लिए. वारदात से पहले ही वृद्धा के घर से निकलकर किराएदार आरोपी महिला अन्य जगह पर शिफ्ट हो गई थी. आरोपी महिला को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी महिला को लिया हिरासत में: एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि पीसांगन थाना क्षेत्र में रहने वाली 75 वर्षीय चुका देवी ने 19 अप्रैल को पीसांगन थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़ित वृद्धा का आरोप था कि वह इलाज के लिए अहमदाबाद गई थी. 12 अप्रैल को जब वह घर वापस लौटी, तो घर में रखे बक्सों के ताले टूटे हुए थे और घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था. घर में रखी नगदी और सोने चांदी के आभूषण भी गायब थे. पीड़ित वृद्ध महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की. इस दौरान ही पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला अलग-अलग जगह पर किराए के मकान में रह रही है. इस सूचना के आधार पर संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
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किराएदार के रूप में रही थी घर में: आरोपी महिला पीसांगन के गणगौरी चौक निवासी शमीना बानो ने पीसांगन में प्रताप पूरा रोड स्थित सूने मकान में चोरी करने की वारदात कबूल कर ली. शुरुआती पूछताछ में यह भी सामने आया कि महिला के पति ने एक से ज्यादा विवाह कर रखे हैं. बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए महिला ने वारदात को अंजाम दिया. आरोपी महिला के घर से 20 लाख के सोने–चांदी के आभूषण और नगदी बरामद कर ली गई है. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी महिला वृद्धा के घर पहले किराए से रह चुकी है. आरोपी शमीना बानो को गिरफ्तार कर लिया गया है. शमीना बानो वृद्धा के यहां भी किराये पर रह कर थी, लिहाजा उसे घर के बारे में सभी जानकारियां थीं. आरोपी महिला को 2 दिन के रिमांड पर कोर्ट से लिया गया है.