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बलिया में स्वर्ण व्यवसायी पिता-पुत्र से 10 लाख के आभूषण की लूट

एएसपी और सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लुटेरों की तलाश.

व्यवसायी से लूट
व्यवसायी से लूट (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 1:16 PM IST

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बलिया: नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली पुलिस पिकेट से कुछ दूरी पर एक स्वर्ण व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने असलहा के बल पर 10 लाख आभूषण और एक लाख पैसे से भरा बैग लूट कर फरार हो गए. लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी की पिटाई भी की. सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी, एएसपी और सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुचकर जांच में जुट गई है.


पीड़ित व्यवसायी आशीष कुमार वर्मा व उनके बेटे प्रीतम वर्मा ने बताया कि दुकान बंद करके घर आ रहे थे. इस दौरान सामने और पीछे से दो बाइक पर चार से पांच बदमाश लाइट के सहारे रुकवायज और आभूषण व पैसों से भरा बैग को छीनने लगे, जिसका विरोध करने पर मारकर सर फोड़ दिए

संजय वर्मा, ASP (Video Credit; ETV Bharat)
अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि रात थाना नरही के अंतर्गत आशीष कुमार वर्मा अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके अपने घर उजियार जा रहे थे. इस दौरान कुमकुम पट्टी उजियार गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर उनके आभूषण व पैसों से भरा बैग छीन कर भाग गए. व्यवसायी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है. शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा.

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