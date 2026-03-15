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उदयपुर में ज्वेलरी शॉप से उड़ाए 1.80 करोड़ के आभूषण, चित्तौड़गढ़ में पकड़ी 1.25 करोड़ की चांदी

कुराबड़ थानाधिकारी तेजू सिंह ने बताया कि कुराबड़ के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप संचालक अशोक सोनी रोज उदयपुर से कुराबड़ आकर दुकान संभालते हैं. घटना की रात दुकान बंद थी. ऊपर रहने वाले किराएदार भी 11 मार्च से बाहर गए हुए थे. इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान में सेंध लगा दी. बताया जा रहा है कि चोर करीब 100 किलो चांदी और लगभग 200 ग्राम सोना अपने साथ ले गए. चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए वे कई घंटे तक आसपास की गलियों में घूमते रहे.

उदयपुर/चित्तौड़गढ़: उदयपुर के कुराबड़ के सदर बाजार की एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने 1.80 करोड़ के सोने–चांदी के आभूषण चुरा लिए. वहीं चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 1.25 करोड़ की चांदी बरामद की गई. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया और डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ ले गए. इतना ही नहीं, दुकान का बिजली मीटर भी तोड़ दिया ताकि किसी तरह का रिकॉर्ड न बच सके. हालांकि आसपास की एक अन्य दुकान के सीसीटीवी कैमरे में 6 से 7 संदिग्ध लोग आते-जाते दिखाई दिए हैं. फुटेज में सभी ने चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्ज पहने हुए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी गोपाल चंदेल और कुराबड़ थानाधिकारी तेजू सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ जांच शुरू कर दी.

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चांदी की 8 सिल्ली बरामद: चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि निंबाहेड़ा में सदर थाना पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी की थी. इसी दौरान सदर थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक ब्रेजा कार को रुकवा कर तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार के अंदर गियर बॉक्स के नीचे विशेष रूप से बनाई गई लगभग 2.5 फीट लंबी व 1.5 फीट चौड़ी स्कीम (गुप्त खांचा) दिखाई दिया. इसकी जांच की तो स्कीम में छिपा कर रखी चांदी की 8 सिल्ली बरामद हुई.

चांदी की 8 सिल्ली बरामद (Courtesy - Chittorgarh police)

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पूछताछ में आरोपी चांदी के संबंध में कोई वैध बिल या अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए. इस पर पुलिस ने चांदी की सिल्ली को जब्त कर लिया. पुलिस ने इसका वजन करवाया तो 54 किलो 540 ग्राम निकला. बरामद चांदी की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है. एसपी त्रिपाठी ने बताया कि कार से पुलिस ने ब्यावर जिले के जैतारण हाल जोधपुर जिले के बिलाड़ा निवासी बाबूलाल पुत्र लालाराम सिरवी, रतनलाल पुत्र भंवरलाल सिरवी व महाराष्ट्र के शोलापुर हाल जोधपुर के बिलाड़ा निवासी नवनाथ पुत्र हनुमंत पंवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने ब्रेजा कार सहित संदिग्ध चांदी जब्त कर ली तथा प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है.