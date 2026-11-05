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यूको बैंक डकैती की कहानी: बैंक मैनेजर को लिया गन पॉइंट पर, फिर लूट लिए 3 करोड़ के जेवरात

धनवार बाजार स्थित यूको बैंक ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले के धनवार बाजार स्थित यूको बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों में से एक ने हेलमेट पहन रखा था जबकि चार नकाब पहनकर आए थे. अपराधियों ने गन पॉइंट पर कर्मियों के साथ-साथ ग्राहकों को कब्जे में ले लिया था. फिर लूट की घटना को अंजाम दिया. बैंक के शाखा प्रबंधक राहुल कुमार गौर ने घटना साझा की है. बताया जाता है कि अपराधियों ने लगभग 8-10 लाख नगद राशि के साथ 3-4 करोड़ की कीमत के जेवरात हैं.

लगभग दोपहर 1:40 बजे ब्रांच में घुसे 5 लोग