यूको बैंक डकैती की कहानी: बैंक मैनेजर को लिया गन पॉइंट पर, फिर लूट लिए 3 करोड़ के जेवरात

यूको बैंक डकैती की कहानी: बैंक मैनेजर को लिया गन पॉइंट पर, फिर लूट लिए 3 करोड़ के जेवरात
गिरिडीह के धनवार बाजार स्थित यूको बैंक में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
Published : November 5, 2026 at 7:19 PM IST
गिरिडीह: जिले के धनवार बाजार स्थित यूको बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों में से एक ने हेलमेट पहन रखा था जबकि चार नकाब पहनकर आए थे. अपराधियों ने गन पॉइंट पर कर्मियों के साथ-साथ ग्राहकों को कब्जे में ले लिया था. फिर लूट की घटना को अंजाम दिया. बैंक के शाखा प्रबंधक राहुल कुमार गौर ने घटना साझा की है. बताया जाता है कि अपराधियों ने लगभग 8-10 लाख नगद राशि के साथ 3-4 करोड़ की कीमत के जेवरात हैं.
लगभग दोपहर 1:40 बजे ब्रांच में घुसे 5 लोग
शाखा प्रबंधक राहुल कुमार गौर ने बताया कि गुरुवार को ब्रांच में 3 स्टाफ थे और एक दैनिकभोगी कर्मी था. तकरीबन 1:40 बजे दोपहर में लगभग 5 लोग ब्रांच में आते हैं. एक हेलमेट लगाकर पहले अंदर घुसता है और वो कस्टमर लॉबी में खड़ा हो जाता हैं. उनके पीछे चार लोग आते हैं, जो नकाब लगाए हुए थे. इनमें से एक शख्स सीधे उनके चैम्बर में आ जाता हैं. फिर मैनेजर के माथे पर गन सटाता है.
गन पॉइंट पर रहे बैंककर्मी
बाकी अपराधी भी दूसरे स्टाफ रोहित कुमार के सर पर गन लगाते हैं. दैनिकभोगी कर्मी अनिरुद्ध को भी रिवॉल्वर की नोक पर लेते हैं. सभी को अंदर वॉल्ट के बाहर, जो बैठने का एरिया है, वहां पर बैठाते हैं. कैश काउंटर से महिला कर्मी निधि कुमारी को भी बाहर बुलाकर गन पॉइंट पर वॉल्ट के बाहर बैठाते हैं.
ग्राहक और बैंककर्मी सभी को बनाया बंधक
मैनेजर बताते हैं कि अपराधियों ने उनसे लॉकर की चाबी मांगी और लूटपाट की. उन्होंने बताया कि अपराधियों द्वारा मेरे एवं दूसरे कर्मियों को बांध दिया. कर्मियों के अलावा ग्राहकों को भी बंधक बनाया गया था. इस बीच अपराधियों द्वारा डीवीआर बॉक्स को भी तोड़ा गया हैं.
डकैती हुई है, अपराधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं और जल्द ही सभी पकड़े जायेंगे: डॉ. बिमल कुमार, एसपी
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