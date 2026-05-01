गर्मी की छुट्टी में परिवार गया था गृह ग्राम, मौका पाकर चोरों ने किया हाथ साफ, 18 लाख रुपए के गहने चोरी
कोरबा में मकानों को खाली रखना काफी खतरनाक हो गया है. सूने मकानों में अक्सर चोरी की घटनाएं हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 1, 2026 at 7:30 PM IST
कोरबा: शहर से लगे सीविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू काशीनगर वार्ड क्रमांक 22 के सूने मकान में चोरी की बड़ी घटना हुई है.परिवार वाले गर्मी की छुट्टी में गांव गए हुए थे, इसी दौरान चोरों ने घर में धावा बोला. पीड़ित परिवार के मुताबिक लगभग 18 लाख के सोना चांदी के गहनों की चोरी हुई है.
गांव गया था परिवार, सूने मकान में चोरी
चोरी की घटना सुनील कुमार, पिता मटरू वर्मा के मकान में हुई है. जो शुक्रवार को ही अपने गृह ग्राम से वापस लौटे हैं. सुनील कुमार ने बताया कि बच्चों की छुट्टी थी इसलिए परिवार के साथ अपने गृह ग्राम गए थे. गुरुवार को पड़ोसी ने फोन कर जानकारी दी कि घर का ताला टूटा हुआ लग रहा है, संभवत: कोई अनहोनी हुई है. जिसके बाद हम वहां से वापस अपने घर काशीनगर लौटे. घर आकर देखा तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ था. पूरा घर अस्त व्यस्त था.
मेरी मां के पुराने भारी सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए. पत्नी के भी कुछ आभूषण चोरी हुए हैं. घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त है. आभूषण के वजन के अनुसार उनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है. पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की है- सुनील कुमार
परिवार ने दी जानकारी, ये गहने हुए चोरी
शिकायत में सोने का मंगलसूत्र 30 ग्राम, कंगन 20 ग्राम, झुमका 10 ग्राम सहित चांदी की करधनी 750 ग्राम, पायल 500 ग्राम, चांदी का टुकड़ा 750 ग्राम चोरी होने की शिकायत की गई है. जबकि अन्य आभूषण सोने की अंगूठी सहित 35 हजार रुपये कैश के भी चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी गयी है.
काशी नगर में चोरी हुई, जांच जारी
सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि काशीनगर में मटरु प्रसाद वर्मा के निवास में चोरी हुई है. सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल साक्ष्य और एफएसएल की टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गयी है. निगरानी गुंडा, बदमाश से भी पूछताछ जारी है. मामले में चोरी किए गए आभूषण की कीमत कितनी है इसका भी आकलन किया जा रहा है. सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.