ETV Bharat / state

रेवाड़ी में दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

जेवरात खरीदने के बहाने चोरों ने 9 लाख रुपये के गहने की चोरी के वारदात को अंजाम दिया.

JEWELLERY OF 9 LAKH STOLEN in rewari
रेवाड़ी में दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: शहर के भैरू चौक पर गहने खरीदने आए दो व्यक्ति दुकान से करीब 9 लाख के गहने चुराकर फरार हो गए. दूसरे ग्राहक को गहने दिखाने के लिए बक्शा देखा तो उससे आभूषण गायब मिले. दुकान में लगा सीसीटीवी देखने के बाद चोरी का खुलासा हुआ. घटना दोपहर 2:40 से 2:50 के बीच है. शिकायत मिलने के बाद शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दुकानदार के ध्यान को भटकाकर चोरी को दिया अंजामः जैनी जवैलर्स के संचालक सौरभ जैन ने बताया कि "शनिवार को दोपहर उनके पिता विजय जैन दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक पर दो व्यक्ति आए. पहले उन्होंने 450 रुपए नकद देकर एक ताबीज खरीदा. इसके बाद उन्होंने टॉपस दिखाने को कहा. मेरे पिता ने अलमारी से निकालकर टॉपस की जोड़ी दिखाई तो उन्होंने पूरा बॉक्स ही बाहर सामने रखने की बात कही. जिस पर मेरे पिता ने बॉक्स वहां रख दिया. इसके बाद आरोपियों ने किसी बहाने से मेरे पिता का ध्यान भटकाया और बॉक्स से करीब 60 ग्राम सोने सहित 9 लाख के आभूषण चुरा लिए. आभूषण चुराने के बाद आरोपी पंसद नहीं आने की बात कहकर वहां से चले गए."

जेवरात खरीदने के बहाने 9 लाख रुपये के गहने की चोरी (Etv Bharat)

कैसे दुकानदार को चोरी के बारे में पता चलाः सौरभ ने बताया कि "रविवार शाम एक परिचित गहने लेने के लिए आया. दुकान पर जाकर देखा तो बॉक्स से गहने गायब मिले. पूछने पर मेरे पिता ने दोपहर को आए दो ग्राहकों के बारे में बताया. इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पता चला कि उन्हें दो व्यक्तियों ने गहने खरीदने के बहाने मेरे पिता का ध्यान भटकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत मिलने के बाद शहर थाना पुलिस ने सीआईए रेवाड़ी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

क्या बोले जांच अधिकारीः जांच अधिकारी ने बताया कि "इस मामले में दुकानदार की तरफ से शिकायत मिली है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है. मामला दर्ज कर लिया जाएगा. जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

ये भी पढ़ें-Sonipat Crime News: विदेश में रह रहे व्यक्ति के घर पर चोरी, 2 लाख कैश समेत 10 लाख के गहनों पर किया हाथ साफ, CCTV में कैद वारदात

TAGGED:

JEWELLERY STOLEN IN REWARI
रेवाड़ी में लाखों के गहने की चोरी
रेवाड़ी में गहने की चोरी
THEFT IN REWARI
JEWELLERY OF 9 LAKH STOLEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.