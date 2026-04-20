रेवाड़ी में दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद
जेवरात खरीदने के बहाने चोरों ने 9 लाख रुपये के गहने की चोरी के वारदात को अंजाम दिया.
Published : April 20, 2026 at 8:37 PM IST
रेवाड़ी: शहर के भैरू चौक पर गहने खरीदने आए दो व्यक्ति दुकान से करीब 9 लाख के गहने चुराकर फरार हो गए. दूसरे ग्राहक को गहने दिखाने के लिए बक्शा देखा तो उससे आभूषण गायब मिले. दुकान में लगा सीसीटीवी देखने के बाद चोरी का खुलासा हुआ. घटना दोपहर 2:40 से 2:50 के बीच है. शिकायत मिलने के बाद शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
दुकानदार के ध्यान को भटकाकर चोरी को दिया अंजामः जैनी जवैलर्स के संचालक सौरभ जैन ने बताया कि "शनिवार को दोपहर उनके पिता विजय जैन दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक पर दो व्यक्ति आए. पहले उन्होंने 450 रुपए नकद देकर एक ताबीज खरीदा. इसके बाद उन्होंने टॉपस दिखाने को कहा. मेरे पिता ने अलमारी से निकालकर टॉपस की जोड़ी दिखाई तो उन्होंने पूरा बॉक्स ही बाहर सामने रखने की बात कही. जिस पर मेरे पिता ने बॉक्स वहां रख दिया. इसके बाद आरोपियों ने किसी बहाने से मेरे पिता का ध्यान भटकाया और बॉक्स से करीब 60 ग्राम सोने सहित 9 लाख के आभूषण चुरा लिए. आभूषण चुराने के बाद आरोपी पंसद नहीं आने की बात कहकर वहां से चले गए."
कैसे दुकानदार को चोरी के बारे में पता चलाः सौरभ ने बताया कि "रविवार शाम एक परिचित गहने लेने के लिए आया. दुकान पर जाकर देखा तो बॉक्स से गहने गायब मिले. पूछने पर मेरे पिता ने दोपहर को आए दो ग्राहकों के बारे में बताया. इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पता चला कि उन्हें दो व्यक्तियों ने गहने खरीदने के बहाने मेरे पिता का ध्यान भटकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत मिलने के बाद शहर थाना पुलिस ने सीआईए रेवाड़ी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."
क्या बोले जांच अधिकारीः जांच अधिकारी ने बताया कि "इस मामले में दुकानदार की तरफ से शिकायत मिली है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है. मामला दर्ज कर लिया जाएगा. जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."