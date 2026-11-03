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एक्सप्रेस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के केबिन से महिला के लाखों की ज्वैलरी और नकदी चोरी, पीड़िता के आंसू पर अखिलेश का ट्वीट

पीड़िता के आंसू पर अखिलेश का ट्वीट, बीजेपी सरकार पर उबले. ( स्रोत- अखिलेश यादव ट्वीट )

लखनऊ: ट्रेनों के साधारण कोच में तो अफसर चोरी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं. थर्ड एसी में भी कई बार चोरी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास एसी कोच में भी अगर चोरी हो जाए तो कहीं न कहीं रेलवे के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े उठाना लाजिमी है.

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही एक महिला का वीडियो वायरल है. महिला का साफ तौर पर कहना है कि ढाई लाख रुपए के गहने और 25000 रुपए ट्रेन से चोरी हो गए हैं.

लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन में चोरी की इस घटना की बात कही जा रही है, लेकिन जीआरपी या आरपीएफ के पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है. महिला की तरफ से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है. रेलवे अधिकारी भी चोरी की इस घटना से अनजान हैं. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. ट्रेन नंबर 15726 आनंद विहार टर्मिंनल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही महिला के करीब ढाई लाख रुपये के गहने और 25 हजार रुपये नकद चोरी हो गए. महिला का आरोप है कि चार बार चेन पुलिंग की, लेकिन मदद के लिए रेलवे पुलिस नहीं पहुंची. घटना ने रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रेन में सफर कर रही महिला ने रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किया है. महिला का साफ तौर पर कहना है कि फर्स्ट क्लास के एसी केबिन में भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो, आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं.