एक्सप्रेस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के केबिन से महिला के लाखों की ज्वैलरी और नकदी चोरी, पीड़िता के आंसू पर अखिलेश का ट्वीट
ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से महिला के ढाई लाख के गहने और 25000 रुपए चोरी होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:09 PM IST
लखनऊ: ट्रेनों के साधारण कोच में तो अफसर चोरी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं. थर्ड एसी में भी कई बार चोरी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास एसी कोच में भी अगर चोरी हो जाए तो कहीं न कहीं रेलवे के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े उठाना लाजिमी है.
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही एक महिला का वीडियो वायरल है. महिला का साफ तौर पर कहना है कि ढाई लाख रुपए के गहने और 25000 रुपए ट्रेन से चोरी हो गए हैं.
लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन में चोरी की इस घटना की बात कही जा रही है, लेकिन जीआरपी या आरपीएफ के पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है. महिला की तरफ से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है. रेलवे अधिकारी भी चोरी की इस घटना से अनजान हैं.
भाजपा ही अराजकता है! भाजपा राज में कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो अपराधी होगा वो भाजपा में कहीं कोई पदाधिकारी होगा। नारी के आँसू भाजपा की सत्ता को बहा ले जाएंगे!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 3, 2026
ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
ट्रेन नंबर 15726 आनंद विहार टर्मिंनल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही महिला के करीब ढाई लाख रुपये के गहने और 25 हजार रुपये नकद चोरी हो गए. महिला का आरोप है कि चार बार चेन पुलिंग की, लेकिन मदद के लिए रेलवे पुलिस नहीं पहुंची.
घटना ने रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रेन में सफर कर रही महिला ने रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किया है. महिला का साफ तौर पर कहना है कि फर्स्ट क्लास के एसी केबिन में भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो, आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं.
महिला यह कहते हुए नजर आ रही है कि मेरा बच्चा चोरी नहीं हुआ यही क्या कम है, लेकिन केबिन से अगर ढाई लाख रुपये के गहने और ₹25000 चोरी हो सकते हैं तो आखिर ट्रेन में सफर करना कहां सुरक्षित है.
महिला का आरोप है कि चार बार चेन पुलिंग की, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी ट्रेन के अंदर झांकने नहीं आया. कोई भी टीटीई एक बार भी यहां पर नहीं आया तो फिर आखिर सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार के लिए क्या ही कहा जाए.
महिला का कहना है कि यहां पर योगी सरकार है, लेकिन ट्रेन के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. फर्स्ट एसी केबिन में भी अगर चोरी हो जा रही है तो यह गंभीर सवाल है. अगर चेन पुलिंग के बाद भी कोई मदद के लिए न पहुंचे तो, फिर क्या ही कहा जा सकता है.
हालांकि महिला का वीडियो तो वायरल हुआ है लेकिन रेलवे अधिकारी इससे अनजान हैं. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम के पास इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी नहीं है.
लखनऊ स्टेशन पर भी जीआरपी में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. ऐसे में अब छानबीन की जा रही है कि वास्तविकता में वीडियो कब का है और कहां का है. अगर लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन में यह घटना हुई तो फिर महिला ने इसकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? कुल मिलाकर वीडियो वायरल है और पड़ताल जारी है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्रेन में महिला के गहने और रुपए चोरी होने वाला वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि "भाजपा ही अराजकता है. भाजपा राज में कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो अपराधी होगा वो भाजपा में कहीं कोई पदाधिकारी होगा. नारी के आंसू भाजपा की सत्ता को बहा ले जाएंगे."