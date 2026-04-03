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'दरभंगा पुलिस आधा घंटा बाद आई..' बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शोरूम से लूटे 2 करोड़ के गहने

दरभंगा : बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने ज्वैलरी शॉप को दिनदहाड़े लूट लिया. आरोपी बदमाश नकाब में थे और दुकान में दाखिल होती कनपटी पर पिस्टल सटाकर मिनटों में दो करोड़ के गहने लूट लिये. यह घटना तब हुई जब ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों को गहने दिखा रहे थे.

ज्वेलर्स शॉप से दो करोड़ की लूट : घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार की है. सूचना मिलते ही मिथिला रेंज के डीआईजी मनोज तिवारी, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपी मास्क पहने हुए थे और उनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच की है.

''हम लोग काम कर रहे थे. इसी दौरान चार पांच की संख्या में लोग बंदूक लेकर घुसे और लूट-पाट करने लगे. सिर्फ डीबीआर बचा हुआ है. सोना-चांदी और 20 से 25 लाख रुपया सब ले गया. जिला प्रशासन से आश्वासन तो मिला है, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी मंडी में कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं रहती है. पुलिस को फोन किये तो आधा घंटा बाद यहां आयी.''- प्रेम कुमार, ज्वेलर्स

लूट के आधा घंटा बाद पहुंची पुलिस : पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि हम लोग ग्राहक के साथ डील कर रहे थे. चार पिस्तौल लेकर कुछ लोग अंदर आये और अंदर आते ही बंदूक की नोक पर सारा सामान समेट कर चार-पांच बैग में ले गये. दुकान में लगे सीसीटीवी के डीभीआर वाई-फाई नोचने लगे. उसके बाद उन लोगों ने मारपीट की और फरार हो गए. पुलिस को फोन करने के बाद भी आधा घंटा बाद पहुंची.