'दरभंगा पुलिस आधा घंटा बाद आई..' बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शोरूम से लूटे 2 करोड़ के गहने
बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने दिनदहाड़े ज्वैलरी शो रूम से करोड़ों के गहने हथियार के दम पर ले उड़े. पढ़ें पूरी खबर-
Published : April 3, 2026 at 6:42 PM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने ज्वैलरी शॉप को दिनदहाड़े लूट लिया. आरोपी बदमाश नकाब में थे और दुकान में दाखिल होती कनपटी पर पिस्टल सटाकर मिनटों में दो करोड़ के गहने लूट लिये. यह घटना तब हुई जब ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों को गहने दिखा रहे थे.
ज्वेलर्स शॉप से दो करोड़ की लूट : घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार की है. सूचना मिलते ही मिथिला रेंज के डीआईजी मनोज तिवारी, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपी मास्क पहने हुए थे और उनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच की है.
''हम लोग काम कर रहे थे. इसी दौरान चार पांच की संख्या में लोग बंदूक लेकर घुसे और लूट-पाट करने लगे. सिर्फ डीबीआर बचा हुआ है. सोना-चांदी और 20 से 25 लाख रुपया सब ले गया. जिला प्रशासन से आश्वासन तो मिला है, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी मंडी में कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं रहती है. पुलिस को फोन किये तो आधा घंटा बाद यहां आयी.''- प्रेम कुमार, ज्वेलर्स
लूट के आधा घंटा बाद पहुंची पुलिस : पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि हम लोग ग्राहक के साथ डील कर रहे थे. चार पिस्तौल लेकर कुछ लोग अंदर आये और अंदर आते ही बंदूक की नोक पर सारा सामान समेट कर चार-पांच बैग में ले गये. दुकान में लगे सीसीटीवी के डीभीआर वाई-फाई नोचने लगे. उसके बाद उन लोगों ने मारपीट की और फरार हो गए. पुलिस को फोन करने के बाद भी आधा घंटा बाद पहुंची.
"हम लोग उन्हें देखते ही डर गए. बोले जो लेना है ले लो. वो लोग घुसते ही लूट करने लगे. करीब 2 करोड़ रुपए के सोना चांदी लूटकर ले गए. हम छोटे-छोटे व्यापारियों को सोना-चांदी बेचते हैं. अभी आकलन के बाद पूरा लूट का ग्राफ बता पाएंगे."- मनोज कुमार, पीड़ित ज्वेलर्स
डीआईजी ने जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन : इधर मौके पर पहुंचे डीआईजी मनोज तिवारी ने कहा कि लूट की घटना हुई है. आसपास के सीसीटीवी की तलाश की जा रही है. बदमाशों को ट्रेस किया जा रहा है. जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी. अभी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है.
"लूट की घटना घटी है. अभी जांच की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है."- मनोज तिवारी, डीआईजी, मिथिला रेंज
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