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रांची में एक घर से 25 लाख के गहने की चोरी, नेपाल घूमने गया था परिवार

रांची: राजधानी में घरों में हो रही चोरी की घटना से लोगों में डर का माहौल है. रांची में आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात रिपोर्ट हो रही है. ताजा मामला रांची के खेलगांव ओपी क्षेत्र का है. यहां एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

नेपाल घूमने गया था परिवार

रांची की मेधा डेयरी में काम करने वाले अनीश कुमार भारती के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. अनीश कुमार भारती ने बताया कि वे परिवार के साथ 29 मई को नेपाल घूमने गए थे. अनीश कुमार ने आगे बताया कि वे गुरूवार की सुबह ही रांची वापस लौटे हैं. घर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य लगा लेकिन जैसे ही सभी लोग घर में बने कैंपस में दाखिल हुए वैसे ही सभी लोग वहां का नजारा देखकर भौंचक रह गए.

बिखरा पड़ा सामान (Etv Bharat)

दरअसल, घर के मुख्य दरवाजे समेत दूसरे सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए थे. घर का हर सामान बिखरा हुआ पड़ा था. ट्रॉली बैग से लेकर अलमीरा और बक्सा तक खुला हुआ था. ऐसा नजारा देखकर उन्हें समझ में आ गया कि घर में चोरी की घटना हुई है.

करीब 30 लाख के गहने और 15 हजार नगद गायब

पीड़ित अनीश कुमार भारती ने बताया कि चोरों ने घर में रखे सभी गहने चुरा लिए है. घर में सोने और चांदी के करीब 25 से 30 लाख रुपए के गहने थे. घर में 15 हजार नगद रखे थे उन्हें भी चोर अपने साथ ले गए.