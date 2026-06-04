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रांची में एक घर से 25 लाख के गहने की चोरी, नेपाल घूमने गया था परिवार

रांची में एक घर से करीब 25 लाख रुपये के गहने चोरी हुए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 2:49 PM IST

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रांची: राजधानी में घरों में हो रही चोरी की घटना से लोगों में डर का माहौल है. रांची में आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात रिपोर्ट हो रही है. ताजा मामला रांची के खेलगांव ओपी क्षेत्र का है. यहां एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

नेपाल घूमने गया था परिवार

रांची की मेधा डेयरी में काम करने वाले अनीश कुमार भारती के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. अनीश कुमार भारती ने बताया कि वे परिवार के साथ 29 मई को नेपाल घूमने गए थे. अनीश कुमार ने आगे बताया कि वे गुरूवार की सुबह ही रांची वापस लौटे हैं. घर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य लगा लेकिन जैसे ही सभी लोग घर में बने कैंपस में दाखिल हुए वैसे ही सभी लोग वहां का नजारा देखकर भौंचक रह गए.

clothes scattered in boxes
बिखरा पड़ा सामान (Etv Bharat)

दरअसल, घर के मुख्य दरवाजे समेत दूसरे सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए थे. घर का हर सामान बिखरा हुआ पड़ा था. ट्रॉली बैग से लेकर अलमीरा और बक्सा तक खुला हुआ था. ऐसा नजारा देखकर उन्हें समझ में आ गया कि घर में चोरी की घटना हुई है.

करीब 30 लाख के गहने और 15 हजार नगद गायब

पीड़ित अनीश कुमार भारती ने बताया कि चोरों ने घर में रखे सभी गहने चुरा लिए है. घर में सोने और चांदी के करीब 25 से 30 लाख रुपए के गहने थे. घर में 15 हजार नगद रखे थे उन्हें भी चोर अपने साथ ले गए.

जांच में जुटी पुलिस

घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निर्भय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने मौके से चोरों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए हैं.

मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों का सुराग हासिल किया जा सके: निर्भय कुमार, थाना प्रभारी

क्या क्या हुआ चोरी?

दो सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, 4 सोने की नथनी, 5 सोने के टॉप, 1 सोने की जितिया, 5 सोने की अंगूठी, 1 सोने का मांग टीका, 1 सोने की हार, 2 सोने का झुमका, 2 सोने के लॉकेट, 1 कान का कुंडल समेत लाखों रुपये के चांदी के गहने भी चोरी हुए हैं.

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