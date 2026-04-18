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मध्य पूर्व युद्ध ने सर्राफा बाजार की रौनक किया फीका, अक्षय तृतीया को लेकर चिंतित हैं ज्वेलरी व्यवसायी

अक्षय तृतीया पर सर्राफा बाजार को लेकर ज्वेलरी व्यवसायी काफी चिंतित हैं.

Akshaya Tritiya 2026
ज्वेलरी दुकान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 3:22 PM IST

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रांची : ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष के कारण सर्राफा बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सोने-चांदी के भाव में हो रहे बेतरतीब ढंग से उतार चढ़ाव ने ग्राहकों को कन्फ्यूज कर दिया है. जाहिर तौर पर इसका असर इस बार अक्षय तृतीया जैसे मौके पर भी देखने को मिल रहा है. आम तौर पर अक्षय तृतीया से एक सप्ताह पहले से ही ज्वेलरी दुकानों में बुकिंग हो जाती थी. मगर इस बार मध्य- पूर्व में युद्ध और वैश्विक युद्ध के खतरा के कारण सर्राफा बाजार मंद पड़ा है.

राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी के मालिक जेडी सोनी बताते हैं कि इस बार लगता ही नहीं है कि अक्षय तृतीया है. पिछले साल की तुलना में इस बार 10% भी बुकिंग नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण एक तो सोने-चांदी के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि, वहीं दूसरी ओर वर्तमान वैश्विक हालात हैं, जिसके कारण ग्राहक खरीददारी में रुचि नहीं ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि हालत यह है कि जो सोना पिछले साल अक्षय तृतीया पर 8,000 रुपया प्रति ग्राम बिकता था वह इस बार आज की तारीख में 14,500 रुपया प्रति ग्राम बिक रहा है. जो पिछले बार की तुलना में 75 % से भी अधिक है.

जानकारी देते व्यवसायी (Etv Bharat)

हल्का एवं कम कैरेट के सोने की डिमांड

सोना-चांदी के दामों में हर दिन हो रहे उतार चढ़ाव से बाजार कन्फ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है. इन सबके बीच अक्षय तृतीया या शादी विवाह के मौके पर खरीदारी करने के लिए आ रहे ग्राहक अब हल्का एवं कम कैरेट के सोने की डिमांड करने लगे हैं. बाजार में 8, 9, 14, 18 और 22 कैरेट के सोने का आभूषण उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 9 और 14 कैरेट का है.

बढ़ती महंगाई के कारण ग्राहकों के लिए आभूषण की चमक फीकी होती जा रही है. इसके बावजूद सर्राफा व्यवसायियों को उम्मीद है कि चूंकि अक्षय तृतीया इस बार दो दिनों का 19 और 20 अप्रैल को है. इस वजह से लोग कम ही सही लेकिन अधिक संख्या में खरीदारी करेंगे.

Akshaya Tritiya 2026
ज्वेलरी (Etv Bharat)

अक्षय तृतीया पर खरीददारी का यह है उपयुक्त समय

अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है. खरीदारी का विशेष मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह 7:49 तक रहेगा. इस दौरान लोग अपने मनपसंद चीजों की खरीददारी कर सकते हैं. गौरतलब है कि आज 18 अप्रैल को रांची में सोने और चांदी की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर है. 24 कैरेट सोना का भाव लगभग 1,51,310 रुपया से 1,60,836 रुपया प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,804 रुपया से 1,48,172 रुपया प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है. चांदी लगभग 2,65,000 प्रति किलोग्राम है.

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