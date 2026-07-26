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ज्वेलरी चोरी कर खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा, 65 लाख के चोरी में भी शामिल था गिरोह

रांची: राजधानी रांची में ज्वेलरी दुकानों से लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर उसकी खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में चोरी के सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि 10 जून 2026 की रात बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित पीपी ज्वेलर्स में चोरी की घटना हुई थी. चोर एक दुकान से करीब 65 लाख रुपये के जेवरात और 6 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे. इस मामले में सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 271/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल गिरोह के सदस्य पूर्वी सिंहभूम में छिपे हुए हैं और रांची और पूर्वी सिंहभूम में फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई. जहां कार्रवाई के दौरान पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थाना क्षेत्र से अमित कुमार सिंह उर्फ अमित कुमार सिंगारी और उसकी निशानदेही पर रजनीश लाल को गिरफ्तार किया गया.