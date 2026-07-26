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ज्वेलरी चोरी कर खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा, 65 लाख के चोरी में भी शामिल था गिरोह

रांची में ज्वेलरी दुकानों से आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 11:00 AM IST

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रांची: राजधानी रांची में ज्वेलरी दुकानों से लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर उसकी खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में चोरी के सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि 10 जून 2026 की रात बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित पीपी ज्वेलर्स में चोरी की घटना हुई थी. चोर एक दुकान से करीब 65 लाख रुपये के जेवरात और 6 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे. इस मामले में सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 271/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल गिरोह के सदस्य पूर्वी सिंहभूम में छिपे हुए हैं और रांची और पूर्वी सिंहभूम में फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई. जहां कार्रवाई के दौरान पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थाना क्षेत्र से अमित कुमार सिंह उर्फ अमित कुमार सिंगारी और उसकी निशानदेही पर रजनीश लाल को गिरफ्तार किया गया.

Jewellery theft gang busted in Ranchi
छापेमारी में बरामद आभूषण (ETV BHARAT)

कई स्थानों पर चोरी को दिया था अंजाम

पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रांची और पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न मकानों एवं ज्वेलरी दुकानों में चोरी कर चोरी के आभूषणों की खरीद-बिक्री करते थे. पुलिस के अनुसार, मार्च-अप्रैल और जून 2026 के दौरान मेसरा ओपी क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है.

इस मामले में पहले ही तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर दो स्मार्टफोन और बड़ी मात्रा में चोरी के चांदी जैसे धातु के आभूषण बरामद किए हैं. इनमें अंगूठियां, लॉकेट, पायल, बिछिया, कंगन, चेन, ताबीज, बच्चों के आभूषण सहित अन्य सामान शामिल हैं.

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