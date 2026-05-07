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हजारीबाग में ज्वेलरी दुकानदार से लूट, बाइक की डिक्की से उड़ाए 25 लाख के गहने

हजारीबाग में एक ज्वेलरी दुकानदार की बाइक से 25 लाख के गहने चोर हो गए. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 11:37 AM IST

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हजारीबागः जिले के चौपारण प्रखंड के महाराजगंज में बुधवार रात को चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान संचालक की बाइक से लगभग 25 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए. इस घटना को बड़े ही फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया है.

दुकान बंद के दौरान हुई घटना

मिली जानकारी के अनुसार, सूजी गांव निवासी सुधा ज्वेलरी दुकानदार के मालिक अलखदेव पोद्दार अपनी दुकान बंद कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कुछ कीमती आभूषण अपनी बाइक की डिक्की में रख दिए और दुकान का शटर गिराने लगे. तभी मौके का फायदा उठाते हुए अपाची बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा और चंद सेकंड में डिक्की से सभी आभूषण निकाल लिए, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इटखोरी की ओर फरार हो गया.

सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य जुटाने की कोशिश

घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा आरोपियों की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है.

अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगीः इंस्पेक्टर

बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि का पता चले तो तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी थाना को दें, ताकि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी.

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