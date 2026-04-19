ETV Bharat / state

पटना में ज्वेलरी शॉप में डकैती, 5 मिनट में 20 लाख के गहने लूटकर ले गए अपराधी

पटना में पांच नकाबपोश अपराधियों ने 5 मिनट में 20 लाख के गहने लूट लिए. विरोध पर अपराधियों ने ज्वेलर्स संचाकल के साथ मारपीट की.

Robbery in Patna
पटना में डकैती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के धनजी कॉलोनी स्थित एक ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया. 'श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स' नामक दुकान में घुसे पांच अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल के बल पर करीब 15 से 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात ले गए. घटना के दौरान डकैती का विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान के मालिक धनंजय कुमार पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए

ग्राहकों को बनाया बंधक: पीड़ित दुकानदार के अनुसार, घटना के समय दुकान में तीन ग्राहक मौजूद थे. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पांच अपराधी पहुंचे, जो हेलमेट पहने हुए थे. दुकान में प्रवेश करते ही उन्होंने सभी को गन पॉइंट पर लेकर एक कोने में बंधक बना लिया. अपराधियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से तिजोरी और काउंटर में रखे करीब 100 ग्राम सोने के जेवरात और 3 से 4 किलोग्राम चांदी के आभूषण समेट लिए. महज पांच में डकैती को अंजाम दिया.

Robbery in Patna
पटना में डकैती (ETV Bharat)

पुलिस मौके पर पहुंची: घटना की सूचना मिलते ही रामकृष्ण नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. घायल दुकानदार को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पांच अपराधियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है.

"सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी अनुसंधान के जरिए पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." -परिचय कुमार, सिटी एसपी, पटना पूर्वी

पटना सिटी एसपी परिचय कुमार (ETV Bharat)

व्यापारियों में आक्रोश: दिनदहाड़े हुई इस डकैती की घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और ज्वेलरी व्यवसायियों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: बिहार में CSP संचालक से 9.47 लाख की लूट, नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

TAGGED:

ROBBERY IN PATNA
पटना में डकैती
PATNA NEWS
ज्वेलरी शॉप में डकैती
PATNA ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.