ज्वेलर दुकान मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मौत, दो कारीगर गंभीर घायल

ज्वेलर दुकान मालिक पंकज सोनी की हत्या ( ETV Bharat nagaur )

नागौर : जिले के मेड़ता सिटी में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शहर की ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में दुकान मालिक पंकज सोनी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान में मौजूद उनके दो कारीगर संदीप और संजय गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस उपाधीक्षक रामकरण मलिंडा के अनुसार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों की पहचान कर ली है. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं. एक आरोपी की फोटो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी कर आमजन से पहचान कर सूचना देने की अपील की गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पढ़ें. डूंगरपुर: एनएच 48 पर मुंबई के दो फोटोग्राफर्स को बनाया बंधक, चाकू, तलवार एवं पत्थरों से हमले में ड्राइवर घायल