ETV Bharat / state

ज्वेलर दुकान मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मौत, दो कारीगर गंभीर घायल

घायलों को पहले मेड़ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.

ज्वेलर दुकान मालिक पंकज सोनी की हत्या
ज्वेलर दुकान मालिक पंकज सोनी की हत्या (ETV Bharat nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 10:55 AM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : जिले के मेड़ता सिटी में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. शहर की ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में दुकान मालिक पंकज सोनी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान में मौजूद उनके दो कारीगर संदीप और संजय गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पुलिस उपाधीक्षक रामकरण मलिंडा के अनुसार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों की पहचान कर ली है. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं. एक आरोपी की फोटो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी कर आमजन से पहचान कर सूचना देने की अपील की गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.

पढ़ें. डूंगरपुर: एनएच 48 पर मुंबई के दो फोटोग्राफर्स को बनाया बंधक, चाकू, तलवार एवं पत्थरों से हमले में ड्राइवर घायल

रामकरण मलिंडा, पुलिस उपाधीक्षक. (ETV Bharat Nagaur)

घटना रात करीब 11:45 से 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो युवक हाथों में चाकू लेकर दुकान में घुसे और बिना किसी बहस के सीधे पंकज सोनी पर हमला कर दिया. उन्हें बचाने आए दोनों कारीगरों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायलों को पहले मेड़ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.

घटना से आक्रोशित स्वर्णकार समाज और सराफा व्यापारियों ने मंगलवार को मेड़ता सिटी में सभी ज्वेलरी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है. स्वर्णकार समाज व्यापार संघ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग की है. वहीं, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

Last Updated : February 10, 2026 at 11:08 AM IST

TAGGED:

JEWELLERY SHOP OWNER STABBED
JEWELLERY SHOP OWNER KILLED
ज्वेलर दुकान मालिक पर चाकू से हमला
ज्वेलर दुकान मालिक की हत्या
JEWELLERY SHOP OWNER MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.