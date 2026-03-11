ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ज्वैलरी शॉप पर बदमाशों का डाका, 65 लाख रुपए की ज्वैलरी लूटकर हुए फरार

हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वैलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है. बदमाश 400 ग्राम सोने के गहने लूटकर फरार हो गए.

Jewellery shop looted in Sururpur village of Mujesar Faridabad
फरीदाबाद में ज्वैलरी शॉप पर बदमाशों का डाका (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 11:03 PM IST

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है. मुजेसर थाना क्षेत्र के सुरूरपुर गांव में सैनी चौपाल के पास स्थित एक ज्वेलरी की दुकान को तीन नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया. हथियारों के बल पर बदमाश करीब 65 लाख रुपए कीमत के 400 ग्राम सोने के गहने लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. अपाचे बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने सैनी चौपाल के पास स्थित एक ज्वैलरी की दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया.

दुकानदार को बंदूक, चाकू से डराया : बताया जा रहा है कि तीन बदमाशों में से दो दुकान के अंदर घुस गए जबकि एक बदमाश बाहर बाइक पर ही खड़ा रहा. दुकान में घुसे बदमाशों के हाथ में बंदूक और चाकू था. बदमाशों ने दुकानदार संजय वर्मा को हथियार दिखाकर डराया और लॉकर खुलवाने के लिए मजबूर कर दिया. दुकानदार ने जब सामान देने में आनाकानी की तो बदमाशों ने उसे गोली मारने की धमकी दी. इसके बाद बदमाश करीब 400 ग्राम सोने के गहने लेकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश : हालांकि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुजेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. वहीं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों को भी जांच में लगाया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

