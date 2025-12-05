ETV Bharat / state

सुकमा के ज्वेलरी शॉप में सनसनीखेज लूट, हथियार लेकर पहुंचे दो आरोपी

सुकमा के मेन मार्केट में रात साढ़े 8 बजे लूट की घटना हुई.

Sukma Crime
सुकमा लूट (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 5, 2025 at 9:08 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 9:20 AM IST

सुकमा: गुरुवार की रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के व्यस्त सुकमा मेन रोड स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में दो नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. घटना रात लगभग 8:30 बजे की है, जब दोनों आरोपी दुकान में अचानक घुसे और संचालक को पिस्टल दिखाकर आभूषण लूटने लगे.

ज्वेलरी दुकान में लूट का एक आरोपी मौके पर पकड़ाया

लूट के दौरान दुकान संचालक ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के दुकानदार वहां पहुंच गए. पुलिस को तुरंत सूचना दी गई. पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया से एक आरोपी को लूटे गए आभूषणों सहित वहीं पर पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

Sukma Crime
दोनों आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार आरोपी की तलाश में सुकमा पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन

घटना की गंभीरता को देखते हुए सुकमा एसपी किरण चव्हाण तुरंत घटना स्थल पहुंचे. उन्होंने मौके पर पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेकर फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. एसपी ने स्वयं वार रूम से लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इलाके में घेराबंदी और चेकिंग बढ़ाने को कहा.

3 घंटे के अंदर पुलिस ने दूसरा आरोपी भी धर दबोचा

फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमों को रवाना किया गया. मेन रोड से लेकर सभी संभावित भागने के रास्तों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग शुरू की गई. पुलिस ने क्षेत्र में गुप्त तैनाती के साथ हर आने-जाने वाले पर नजर रखी. लगातार की जा रही इस पतासाजी का परिणाम यह हुआ कि घटना के सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दूसरे फरार आरोपी को भी हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया.

Sukma Crime
तीन घंटे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दोनों आरोपियों को पकड़े जाने के बाद उनसे पूछताछ जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसी बड़े अपराधी गिरोह से जुड़े हैं या उन्होंने सुकमा में अन्य आपराधिक घटनाओं की योजना भी बनाई थी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उन्हें हथियार कहाँ से मिले और इस वारदात की योजना कब से बनाई जा रही थी.

लूट के आरोपियों से पूछताछ जारी

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज ओर अन्य माध्यमों से जांच शुरू की गई और सुकमा जिले के सभी थाने में सूचना दी गई थी कि नाकेबंदी कर चेकिंग की जाए. हमारी टीम की त्वरित कार्रवाई से तीन घंटे में दूसरे फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है. आरोपियों से पूछताछ की जारी है.

इस पूरी घटना में सुकमा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सतर्कता और प्रभावी नाकेबंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते लूट की कोशिश को बड़े अपराध में बदलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया और शहर में संभावित खतरे को टाल दिया गया.

थाना सिटी कोतवाली सुकमा में दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया है कि मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही अलग से जारी की जाएगी. सुकमा नगर में हुई इस घटना के बाद आम लोगों ने भी पुलिस की सक्रियता और तत्परता की सराहना की है.

