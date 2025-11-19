हजारीबाग लूट कांड का खुलासा, 13 किलो चांदी और 1 किलो सोना बरामद, तीन गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा कर लिया है. साथ ही, चोरी हुए सभी आभूषण भी बरामद कर लिए गए.
हजारीबाग: जिले के बरही थाना क्षेत्र में 16 नवंबर की रात हुई ज्वेलरी लूट की बड़ी घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. बरही चौक के पास स्थित जय माता दी ज्वेलर्स से सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हुए अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लूटे गए सभी जेवरात, हथियार और घटना में इस्तेमाल वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिए है. बरामद आभूषणों की कुल कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है.
कैसे हुई थी ज्वेलरी की चोरी
पूरी घटना रात लगभग 9 बजे की है, जब ज्वेलर्स दुकान के मालिक अपने दुकान के सोना-चांदी के जेवर चार बैग में भरकर अपनी कार में रख रहे थे. तभी अचानक दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अपराधी वहां पहुंचे और फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़कर सभी बैग लूटकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही बरही थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम का गठन किया.
एसआईटी की छापेमारी में हुआ खुलासा
हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व एसआईटी टीम गठित की गई. इसके बाद एसआईटी ने CCTV फुटेज, तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर तेजी से लगातार छापेमारी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लूट में शामिल एक आरोपी इन्द्रराज चौधरी रांची में मौजूद है. टीम ने उसे रांची से हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर चतरा जिले के हंटरगंज मायापुर गांव से लूट में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन और ड्राइविंग सीट के नीचे छिपा एक देसी कट्टा भी बरामद किया.
उन्होंने यह भी बताया कि अन्य अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस को सूचना मिली कि दो आरोपी चौपारण की ओर से शेरघाटी की तरफ जाने की फिराक में हैं. एसआईटी ने चोरदाहा चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की और जांच के दौरान वहां दोनों अपराधियों को दबोच लिया. तलाशी में उनके पास से लूटे गए सोने-चांदी के जेवर, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई.
गलत आवेदन पर होगी कार्रवाई
महत्वपूर्ण बात है कि घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में एफआईआर दर्ज कर 90 किलो चांदी और 3.500 ग्राम सोना लूट लेने को लेकर आवेदन दिया था. अब हजारीबाग पुलिस पीड़ित पक्ष से आवेदन और बरामद जेवर को मिलान करने की बात कही है. उन्होंने बताया है कि जितने जेवर की लूट की बात कही गई थी, उनसे जुड़े हुए दस्तावेज का मिलान कराया जाएगा. गलत जानकारी दी गई होगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. गिरफ्तार अपराधी लंबे समय से अपराध जुड़े रहे हैं. वहीं, मुख्य आरोपी धनंजय चौधरी उर्फ छोटू के खिलाफ बिहार और झारखंड में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
