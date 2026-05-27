ETV Bharat / state

दुमका में चार दिन में लूट की दूसरी वारदात, आभूषण व्यवसायियों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

दुमका जिले में लूट की घटना के बाद आभूषण व्यवसायियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

jewellery merchant Demand Police Action
सुरक्षा की मांग को लेकर थाना पहुंचे व्यवसायी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चार दिनों के अंदर लुटेरों ने दो आभूषण व्यवसायियों को निशाना बनाया है. इससे सर्राफा कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत है. बुधवार को सभी व्यापारियों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

बीती रात नकदी और चांदी की हुई थी लूट

दरअसल, दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुशबोना गांव में बीती रात एक आभूषण व्यवसायी से ज्वेलरी और नगद रुपयों की लूट हुई है, शिकारीपाड़ा के मुख्य बाजार स्थित आभूषण दुकानदार संजय वर्मा, दुकान बंद करके अपने घर पर्वतपुर गांव जा रहे थे. तभी रास्ते में तीन बाइक पर सवार पांच आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे. पांच आरोपियों में से दो के पास पिस्टल थी.

आभूषण व्यवसायी से लूट

व्यापारी के मुताबिक, पिस्टल को उन्होंने उनकी कनपटी पर सटा दी और उसके पास से आठ हजार रुपये नगद, ढाई सौ ग्राम चांदी के साथ अन्य दुकान की चाबी और कुछ जरूरी कागजात छीन लिए. जाते समय डराने के उद्देश्य से एक राउंड फायरिंग भी की. जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने शिकारीपाड़ा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

चार दिन पहले भी हुई थी लूट

बता दें कि तीन दिन पहले भी एक आभूषण दुकानदार संतोष वर्मा से इसी तरह लूट का प्रयास किया गया था. इस मामले में शिकारीपाड़ा बाजार के संतोष वर्मा रात में अपनी दुकान बंद करके नजदीक के ही कुम्हारपाड़ा मोहल्ले जा रहे थे. रास्ते में काफी अंधेरा था जबकि तीन अपराधी मौके की फिराक में थे. जैसे ही संतोष वर्मा वहां पहुंचे तीनों व्यापारी झपट पड़े और आभूषण से भरी थैली छीनने लगे लेकिन दुकानदार ने बहादुरी दिखाई और कसकर अपना झोला पकड़कर मदद के लिए आवाज लगाई.

उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग एकजुट होने लगे तो खुद को घिरता देख तीनों अपराधी फायरिंग करते भाग निकले. इस मामले में पुलिस की तहकीकात चली रही थी कि बीती रात भी शिकारीपाड़ा में ही दूसरी घटना घट गई.

कार्रवाई की मांग

एक सप्ताह में लगातार दो घटनाओं से शिकारीपाड़ा के आभूषण व्यवसायियों में भय है. बुधवार को वे एकजुट होकर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी से मिले और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की.

आभूषण दुकानदारों के मामले की तहकीकात की जा रही है. इसमें डिजिटल साक्ष्य भी एकत्रित किये जा रहे हैं. बहुत जल्द इससे जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा: अमित कुमार लकड़ा, थाना प्रभारी, शिकारीपाड़ा

ये भी पढ़ें- धनबाद में गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप लूटा, CCTV में कैद हुए लुटेरे

जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, मालिक को किया घायल

अपराधियों ने धनतेरस पर लूटी ज्वेलरी दुकान, गोलीबारी में एक की मौत

TAGGED:

JEWELLERY MERCHANT IN DUMKA
दुमका में सर्राफा व्यापारी से लूट
TRADER ROBBERY IN DUMKA
आभूषण व्यवसायी से लूट
ROBBERY OF JEWELLERY MERCHANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.