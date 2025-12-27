ETV Bharat / state

अमरोहा में जिला न्यायालय के अर्दली के घर पर जेवर-कैश सहित 50 लाख की चोरी

सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि चोरी की वारदात बंद मकान के ताले को तोड़कर अंजाम दी गयी है. जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
अर्दली रामचंद्र पांडे के मकान में चोरी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: उत्तर प्रदेश में अमरोहा की कलेक्ट्रेट ऑफिसर्स कॉलोनी में अर्दली के सूने पड़े मकान से कैश और जेवरात सहित 50 लाख की चोरी हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ऑफिसर्स कॉलोनी में हुई चोरी: सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के जोया रोड स्थित कलेक्ट्रेट से सटी कलेक्ट्रेट ऑफिसर्स कॉलोनी के मकान नंबर ई-23 में जिला न्यायालय के अर्दली रामचंद्र पांडे का मकान है. वह अपनी पत्नी सुशीला पांडे के साथ रहते हैं. उनका बेटा मनोज पांडे और बहू श्वेता पांडे देहरादून में रहते हैं.

जानकारी देते अर्दली रामचंद्र पांडे (Video Credit: ETV Bharat)

बेटे के पास देहरादून गये थे: वहां उनका बेटा नौकरी करता है. अर्दली रामचंद्र पांडे और उनकी पत्नी सुशीला पांडे 18 दिसंबर को अपने बेटे की तबीयत खराब होने के कारण उसे देखने के लिए देहरादून चले गए थे. जब वो वापस लौटे, तो पाया कि मकान में चोरी हो गयी है. परिवार की गैर-मौजूदगी में चोर दीवार फांदकर घर में घुसे. वो मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर पहुंच गये. घर में कोई नहीं था, इसलिए चोरों ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली.

लॉकर तोड़कर कैश और गहने चोरी किये: उन्होंने अलमारी और लॉकर को रॉड से तोड़कर खोला. वहां पर नगदी और सोने-चांदी के जेवरात और सवा लाख रुपये कैश चुरा ले गए. अर्दली रामचंद्र पांडे के मुताबिक चोरी हुए सामान की कीमत 50 लाख रुपये है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि चोरी हुए सामान की कीमत की पुष्टि की जा रही है. बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- अलीगढ़ में डबल मर्डर का खुलासा; उधार दिए ढाई लाख रुपये वापस मांगे तो दोस्त ने गोली मारी, दो गिरफ्तार

TAGGED:

JEWELLERY CASH STOLEN FROM HOUSE
JEWELLERY CASH WORTH RS 50 LAKH
AMROHA THEFT CASE
ORDERLY IN AMROHA DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.