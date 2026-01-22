ETV Bharat / state

शादी कर बेटी को विदा करने के बाद घर में लगी आग, लाखों के आभूषण, नकदी जलकर राख

फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी.

मोमबत्ती से घर में लगी आग
मोमबत्ती से घर में लगी आग (ETV Bharat Dholpur)
Published : January 22, 2026 at 7:25 AM IST

धौलपुर : सरमथुरा कस्बे के इस्लामपुरा मोहल्ले में एक घर में मोमबत्ती से अचानक आग लग गई. इस घटना में एक परिवार का भारी नुकसान हुआ है. आग से घर में रखा सारा सामान और नकदी जलकर राख हो गई. इसमें बेटी की शादी में न्यौते में आए 60 हजार नकद, करीब 8 लाख के सोने-चांदी के आभूषण, एक क्विंटल गेहूं, कंबल, गद्दा, तीन रेफ्रिजरेटर, तीन डबल बेड, कूलर, पंखा सहित घरेलू उपयोग का सारा सामान जलकर राख हो गया.

सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि इस्लामपुर मोहल्ले में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लगी है. कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है. घरेलू सामान का नुकसान हुआ है. गनीमत यह रही किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है. हादसे की पुलिस जांच कर रही है.

आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया. मोहल्ले के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को जानकारी दी. फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी. घटना के समय घर में एक बूढ़ी महिला और उनकी पुत्रवधू मौजूद थीं.

पीड़िता जम्मो पुत्र सहीदा ने बताया कि मंगलवार को बेटी की शादी करने के बाद बुधवार देर शाम को रिश्तेदारों के लिए खाने की तैयारी चल रही थी. अचानक घर में आग लगने की सूचना मिली थी. भागकर घर पहुंचा तो आग की लपटें बाहर तक निकल रही थी. आग से घर की पट्टियां टूट कर भरभरा कर गिर पड़ी. पीडित ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उन्हें दोबारा सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके.

नागौर में मकान में लगी आग : नागौर के पॉश इलाके व्यास कॉलोनी में बुधवार देर रात को एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका दहशत में आ गया. जानकारी के अनुसार, कैलाश अग्रवाल के तीन मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर बने रुई और हैंडीक्राफ्ट के गोदाम में आग लगी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दूसरी मंजिल पर लगे एयर कंडीशनर में हुए शॉर्ट सर्किट से आग की शुरुआत हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग तीसरी मंजिल पर रखे प्लास्टिक सामान, रुई और महंगी मशीनों तक पहुंच गई. हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. डीओ बदलदेव राम ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद आग पर काबू पा लिया गया था. शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी फिर उसने विकराल रूप ले लिया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

