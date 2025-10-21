ETV Bharat / state

बिहार में बदमाशों ने आभूषण कारोबारी बाप-बेटे को मारी गोली, गले से चेन छीनकर फरार

रोहतास में दिवाली की रात बेखौफ अपराधियों ने आभूषण कारोबारी और उनके बेटे पर फायरिंग कर दी. घटना से इलाके में दहशत. पढ़ें-

Firing In Rohtas
रोहतास में फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 2:59 PM IST

रोहतास: बिहार के सासाराम में आज सुबह करीब 3 बजे अपराधियों ने आभूषण कारोबारी अशोक सोनी और उनके 12 वर्षीय पुत्र राजवीर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह वारदात नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज में हुई है, जहां परिवार लक्ष्मी पूजन के बाद हवन कर रहा था.

लक्ष्मी पूजन के दौरान बदमाशों का हमला: अशोक ज्वेलर्स के मालिक अशोक सोनी अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ दिवाली की पूजा कर रहे थे. हवन किया जा रहा था, तभी बाइक सवार तीन बदमाश दुकान पर पहुंचे. बदमाशों ने पहले अशोक सोनी की चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो गोलीबारी शुरू कर दी. परिवार के सदस्यों ने घबराहट में दुकान का शटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक अशोक के सीने में और राजवीर के पैर में गोली लग चुकी थी.

आभूषण कारोबारी और पुत्र ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)

एक घायल वाराणसी रेफर: फायरिंग की सूचना मिलते ही परिजनों ने आनन-फानन में घायल पिता-पुत्र को सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अशोक सोनी की हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि राजवीर का इलाज अभी सासाराम में ही चल रहा है. घायल की बेटी सौम्या सोनी ने बताया, "लक्ष्मी पूजन के बाद हवन चल रहा था, तभी तीन बदमाश आए और पापा की चेन छीनने लगे. पापा ने पकड़ना चाहा तो गोली मार दी. पापा और भाई दोनों को लगी है."

"दिवाली को लेकर लक्ष्मी पूजन के बाद हवन चल रहा था. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश पहुंचे और पापा की चेन छीनने लगे. पापा ने जब पकड़ना चाहा, तो गोली मार दी. पापा और भाई को गोली लगी है."-सौम्या सोनी, आभूषण कारोबारी की बेटी

Firing In Rohtas
आभूषण कारोबारी और बेटे पर फायरिंग (ETV Bharat)

हवन के बीच घुसे बदमाश: हवन कराने वाले पुजारी संतोष दुबे ने घटना का जिक्र करते हुए बताया, "लक्ष्मी पूजन के बाद हवन का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान बदमाश दुकान में घुस आए. मालिक अशोक सोनी ने घबराकर दुकान का शटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने गोली मार दी."

"घटना से परिवार में कोहराम मच गया था और अपराधी आराम से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. वो अपने साथ उनका सोने का चेन भी ले गए."-संतोष दुबे, पुजारी

दुकानें बंद कर भागे व्यापारी: इस घटना ने पूरे फजलगंज और आसपास के इलाके को दहशत की चपेट में ले लिया. सुबह होते ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और घरों में दुबक गए. स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनावी माहौल में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और पुलिस की पेट्रोलिंग अपर्याप्त साबित हो रही है. कई व्यापारियों ने कहा कि ऐसी घटनाओं से कारोबार ठप हो गया है.

पुलिस कर रही सीसीटीवी फुटेज की जांच: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. सासाराम एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया, घटना की जानकारी मिल गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. मौके से चार खोखे बरामद किए गए हैं.

"फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी होगी. अपराधी स्थानीय हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. लूट के इरादे से फायरिंग की आशंका है."- दिलीप कुमार, एसडीपीओ, सासाराम

