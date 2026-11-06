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Gold-Silver Price : धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 2800 रुपए टूटा

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: धनतेरस के त्योहार पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ग्राहकों को इसका फायदा मिल रहा है. शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें 24 कैरेट सोने की कीमतों में 2800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 45 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही.

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 34 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सोने और चांदी की खरीद काफी अच्छी है.