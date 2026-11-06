Gold-Silver Price : धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 2800 रुपए टूटा
जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.
Published : November 6, 2026 at 1:21 PM IST
जयपुर: धनतेरस के त्योहार पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ग्राहकों को इसका फायदा मिल रहा है. शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें 24 कैरेट सोने की कीमतों में 2800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 45 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही.
वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 34 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सोने और चांदी की खरीद काफी अच्छी है.
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धनतेरस के त्योहार पर हर व्यक्ति सोने और चांदी की कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदता है. मित्तल का यह भी कहना है कि बीते साल के मुकाबले इस बार तकरीबन 30 प्रतिशत अधिक व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है.
चांदी में भी गिरावट : सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है और चांदी में 3 हजार 500 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को चांदी की कीमतों की बात करें तो जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1 लाख 90 हजार रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है. कैलाश मित्तल का कहना है कि साल के शुरआत में चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.