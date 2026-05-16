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गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सर्राफा कारोबार प्रभावित, असमंजस में ग्राहक और ज्वैलर्स

हरिद्वार सर्राफा कारोबार ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: केंद्र सरकार द्वारा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया है. जिससे ज्वैलर्स कारोबार में गिरावट देखी जा रही है. हरिद्वार के ज्वालापुर, कनखल और दूसरे इलाकों के सराफा बाजार में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है. लोग बहुत सीमित संख्या में ज्वैलरी खरीदने के लिए सुनारों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं. ऐसे में एक तरफ सर्राफा कारोबारियों में भी निराशा बनी हुई है. वहीं जिन लोगों को शादियों के लिए ज्वैलरी और गोल्ड खरीदना है, उनके बीच भी असमंजस बना हुआ है. ज्वैलरी कारोबारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री की सोना ना खरीदने की अपील के बाद कारोबार मंदा पड़ा है. ऐसे में सिर्फ ज्वैलरी कारोबार ही नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम कारीगर और कर्मचारियों के परिवार के सामने आर्थिक संकट आ सकता है. ज्वैलर्स एसोसिएशन पंचपुरी हरिद्वार के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक साल में सोना दोगने दामों पर पहुंच गया है. इससे पहले से ही कारोबार प्रभावित था. अब पीएम मोदी के बयान के बाद कारोबार में और ज्यादा गिरावट आ गई है. ज्वैलर्स के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सर्राफा कारोबारी परेशान (Video-ETV Bharat)