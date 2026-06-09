अजमेर में सूने मकान से चुराए लाखों के जेवर व पुराने बर्तन, नामजद केस दर्ज
चोर धीरे-धीरे मकान से सामान पार कर रहा था, लेकिन मंगलवार को पड़ोसी ने देख लिया.
Published : June 9, 2026 at 9:01 PM IST
अजमेर: शहर के दरगाह थाने के होलीदडा क्षेत्र में सत्यनारायण मंदिर के पास सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया. चोरों ने यहां कई दिन वारदात की. यहां से सोने-चांदी के आभूषण, चांदी, तांबे और पीतल के पुराने बर्तन चुराए. मंगलवार को माल समेट कर चोर सीढ़ियां उतर रहा था कि पड़ोसी की नजर पड़ गई और उसे पकड़ लिया. पड़ोसी ने लोगों को इकट्ठा किया. इसी दौरान चोर हाथ छुड़ाकर भाग गया. मकान मालिक ने क्षेत्र के एक युवक पर चोरी का शक जताते हुए थाने में नामजद मामला दर्ज कराया. मालिक ने चोरी गए सामान की कुल कीमत 25 लाख रुपए बताई है.
दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि चोरी की जगह का मुआयना किया है. पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया. मकान मालिक ने एक युवक पर शक जताया है. उसे पकड़ने को टीम बनाई है. मामले में अनुसंधान जारी है. असल में होलीदड़ा क्षेत्र में आसोपा परिवार के पुराने मकान को चोरों ने मंगलवार को निशाना बनाया. तांबे और पीतल के पुराने बर्तन चुराए. पुरानी तिजोरी तोड़ 400 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और बर्तन चुरा लिए. यह सामान पुश्तैनी था.
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कई दिन से सामान पार कर रहा था: पीड़ित आसोपा परिवार के राजनारायण आसोपा ने बताया कि मकान में चोरी देख साफ लग रहा है कि यह वारदात एक दिन में नहीं की गई है. धीरे-धीरे सामान पार किया गया है. मकान में पुराने तांबे और पीतल के अलावा स्टील के वजनी बर्तन काफी थे. कमरे में पुरानी तिजोरी को भी चोरों ने तोड़ दिया. उससे सोने-चांदी के आभूषण ले गए. राजनारायण आसोपा ने बताया कि मंगलवार को पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी. पड़ोसी ने बताया कि बर्तनों की गठरी बांध चोर मकान की सीढ़ियां उतर रहा था. पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन शातिर चोर गठरी वहीं पटक हाथ छुड़ाकर भाग गया. पड़ोसियों ने चोर को पहचान लिया. आसोपा ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने चोरी की है. आरोपी युवक के बारे में पुलिस को बता दिया.
क्षेत्र के निवासी पर जताया शक: पीड़ित परिवार के अशोक आसोपा ने कहा कि आरोपी क्षेत्र का ही निवासी है. मंगलवार को वारदात को अंजाम देने के बाद जब बर्तनों को चादर में लपेटकर निकल रहा था, तब उसे पहचान लिया. उन्होंने बताया कि पुराने घर में ताले लगे थे. तीन कमरों के ताले तोड़े गए. तिजोरी के ताले तोड़ सोने और चांदी के पुश्तैनी जेवर और चांदी के बर्तन चुरा लिए गए.
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